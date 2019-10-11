إتاحة تعديل بيانات المتقدمين لعقود المعلمين على بوابة وظائف التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه متاح لجميع المتقدمين لوظائف العقود المؤقتة بالتربية والتعليم 2020 التي تستهدف التعاقد مع 120 ألف معلم، إمكانية تعديل البيانات المسجلة على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم.



وقالت وزارة التربية والعليم ان امكانية التعديل متاح في أي وقت، من خلال الضغط على مفتاح متابعة طلب الحالة المتواجد بأعلى الصفحة الرئيسية بالبوابة الإلكترونية.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عملية تعديل البيانات يمكن أن تتم عن طريق الدخول على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم، ثم إدخال الرقم القومي والرقم السري المرسل إلى المتقدم أثناء إنشاء الحساب ، وسيتم فتح حساب المتقدم والذي من خلاله يستطيع المتقدم التعديل بأي من البيانات أو إضافة مستندات.



وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يمكن لمن يهمه الامر تعديل البيانات بعد الدخول على الرابط التالي:

https://v2app.sysegmoe.com/UserProfile/Login