اشتعال الأزمة السياسية في الصين بسبب تزيين كعك

اشتعلت الأزمة السياسية بالصين بعد استبعاد كعكة من مسابقة تزيين الكعك في المملكة المتحدة، لتصبح هذه الكعكة ذات الطابع الاحتجاجي في هونج كونج أحدث سبب في الأزمة السياسية التي دامت خمسة أشهر في المدينة.



ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فإن الكعكة تحتوي على متظاهر صغير يرتدي ملابس سوداء وقبعة صفراء صلبة، وقناع كبير لـ جاي فوكس، ومظلات صغيرة وشعارات سياسية جميعها رموز للاحتجاجات المستمرة بالصين، ويوجد بها سجل كتب عليه كلمات احتجاجية، وينبعث من الكعكة دخان مصمم كأنه غاز مسيل للدموع.



ويقول مصمم الكعك الذي يعيش في حي شونج وانفي هونج كونج إنه يعد ضحية للرقابة السياسية، وقد تلقى رسالة بريد إلكتروني من مسابقة كيك إنترناشونال كتب فيها: "المحتوى والرسالة وراء الكيك تم اعتبارهما مسيئين وتسببا في شكاوى الحضور".



وقال منظمو المسابقة في برمنجهام في منشور على موقع فيسبوك، إن إزالة الكعك من المنافسة كانت بسبب شكاوى حول محتواها مع تهديد البعض بإلحاق الضرر بها في حالة عدم إزالتها، وأن المسابقة تعتمد على مهارات تزيين فقط.



وأثار هذا القرار غضبا على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تم نشر أكثر من 3000 تعليق ردا على قرار المنظمة، وقال أحد الأشخاص: "شخص ما هدد بإلحاق الضرر بالكعك وقرارك هو إقصاء الكعكة بدلًا من حمايتها؟.. عار عليك!".



صدر قرار بالقبض على الصيني المسئول عن تزيين الكعك، ولكن حتى الآن لم يتم القبض عليه.