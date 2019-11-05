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تعليم

جامعة الفيوم تستعد لاستضافة البطولة الإقليمية لذوي الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:00 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تستعد جامعة الفيوم لتنظيم البطولة الإقليمية لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، والتي ستقام غدًا الأربعاء بحضور اللواء عصام سعد  محافظ الفيوم.

وقام الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور منى الخشاب عميد كلية الزراعة و الدكتور  أحمد حسنى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية وأيمن حلبة القائم بأعمال أمين عام الجامعة بجولة تفقدية فى ملعب كلية الزراعة للاطمئنان على كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة .

يذكر أن البطولة تشمل مسابقات ألعاب القوى وتنس الطاولة على مستوى 5 محافظات من محافظات شمال الصعيد وهى محافظة الفيوم، بنى سويف , المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، وستقام منافساتها بملعب كلية الزراعة بجامعة الفيوم.
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