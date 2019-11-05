انطلاق فعاليات الأسبوع الكويتي الثاني عشر في مصر

انطلقت منذ قليل فعاليات الأسبوع الكويتي الثاني عشر في مصر، بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتنسيق مع سفارة الكويت لدى مصر، وتنظمه مجموعة الجابرية للمعارض، وبمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الاستثمار والعقار والبنوك والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها.



ويستهدف الأسبوع الكويتي في مصر، زيادة ودعم الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال الكويتية في كل المجالات المتاحة، كقطاعات الاستثمار، والسياحة، والعقار، والإعلام وغيرها، من خلال إتاحة الفرص المناسبة أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين الشقيقين، لمناقشة الأفكار الاستثمارية والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية والإعلامية.



وكان قد أكد سفير الكويت لدى جمهورية مصر العربية محمد صالح الذويخ ان العلاقات بين الكويت ومصر أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية.



وأضاف أن الأسبوع الكويتي بمصر حدث مهم بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين لتبادل الرؤى وتعزيز أوجه التعاون خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية والثقافية، وأن انعقاده في دورته الـ 12 يؤكد أهمية هذا الحدث في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع جوانبها ومجالاتها والتي تربط ما بين البلدين الشقيقين في القطاعات المشتركة الحكومية والخاصة، ويعكس حرص الكويت على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع مصر.



حضر فعاليات الأسبوع الكويتي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ومحمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار.