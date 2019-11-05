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رياضة

فك النحس.. يوسف بلايلي يحرز أول أهدافه بقميص الأهلي السعودي ..فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:18 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أخيرًا وبعد طول انتظار، نجح النجم الجزائري يوسف بلايلي لاعب الترجى التونسى السابق والأهلى السعودى الحالى، في فك نحسه الذي لازمه مع فريقه منذ الانضمام إليه في الصيف.

وانتقل بلايلي صاحب السبع وعشرين عامًا، إلى النادي الأهلي، في صيف 2019، قادمًا من صفوف الترجي التونسي، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بـ3 ملايين يورو.

وسجل بلايلي، هدفًا في مرمى فريق الجندل، في الدقيقة التاسعة والأربعين، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعد هذا الهدف هو الأول للنجم الجزائري، بعد 5 مباريات لعبها بقميص النادي الأهلي، لم يقدم فيها سوى أسيست واحد فقط إلى زملائه.
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