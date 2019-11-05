فك النحس.. يوسف بلايلي يحرز أول أهدافه بقميص الأهلي السعودي ..فيديو

أخيرًا وبعد طول انتظار، نجح النجم الجزائري يوسف بلايلي لاعب الترجى التونسى السابق والأهلى السعودى الحالى، في فك نحسه الذي لازمه مع فريقه منذ الانضمام إليه في الصيف.





وانتقل بلايلي صاحب السبع وعشرين عامًا، إلى النادي الأهلي، في صيف 2019، قادمًا من صفوف الترجي التونسي، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بـ3 ملايين يورو.





وسجل بلايلي، هدفًا في مرمى فريق الجندل، في الدقيقة التاسعة والأربعين، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.



