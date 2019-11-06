توقيف إعلامي تونسي شهير بتهمة الفساد

أوقفت السلطات التونسية، ليل الثلاثاء، الإعلامي ومالك قناة "الحوار" الخاصة، سامي الفهري، للاشتباه في غسيل أموال ومخالفة القوانين.





وقال المتحدث باسم الهيئة القضائية، سفيان السليطي، انه بعد تحقيق لساعات مع الفهري صدر إذن بإيقافه بشبهة "فساد مالي وغسيل أموال".





وأوضح سفيان السليطي، أن سامي الفهري و10 أشخاص مثلوا أمام لجنة التحقيق الاقتصادية والمالية، وتواصلت التحقيقات لأكثر من 12 ساعة.





كما أمرت النيابة العامة بإيقاف المسؤولة الحقوقية لشركة "كاكتوس برود" ووكيل الشركة.





تجدر الإشارة إلى أن "كاكتوس" هي شركة إنتاج كان يملكها كل من بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وسامي الفهري.





ومنذ انتخاب قيس سعيد، أستاذ القانون، رئيسا لتونس الشهر الماضي أعادت الحكومة، بالتنسيق مع الرئاسة، إطلاق حملة مكافحة الفساد وأعلنت تدقيقا ماليا شمل وزارة الخارجية وشركات عامة.



