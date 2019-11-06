ضد الهاكرز.. 4 تطبيقات أكثر أمانا من WhatsApp

تطبيق واتساب WhatsApp، المملوك لشركة فيسبوك هو تطبيق التراسل الفوري الأكثر شيوعًا على مستوي العالم، حيث تضيف الشركة باستمرار أحدث الميزات إلى الخدمة للحفاظ على الصدارة بين التطبيقات المنافسة الأخري.



ومع ذلك لا يشعر المستخدمون بالأمان على المنصة بسبب الطريقة التي تتعامل بها الشركة مع خصوصية المستخدم، حيث زادت في الآونة الأخيرة هجمات البرامج الخبيثة بهدف التجسس على مستخدمي المنصة والتي أصبحت مصدر إزعاج للكثيرين، لذلك يعرض لك موقع "scoopwhoop" الهندي، أفضل تطبيقات التراسل الفوري بديلة لواتساب.



1. تطبيق Threema:

إذا كنت قلقًا بشأن خصوصيتك، فعليك تجربة تطبيق المراسلة المفتوح المصدر هذا والذي يسمى Threema، حيث يتم تشفير الرسائل والملفات وتحديثات الحالة على تطبيق المراسلة هذا، وبالإضافة إلى ذلك فأن التطبيق لا يجمع البيانات الوصفية وأيضا يقدم خيارات مختلفة لميزة النسخ الاحتياطي المشفرة، مثل واتساب، ويقدم Threema أيضًا خدمة عملاء علي شبكة الإنترنت، ومع ذلك، فأنه يأتي مع بعض الميزات الإضافية مثل إستطلاعات الرأي في دردشات المجموعة، ويمكن إجراء محادثة جديدة دون مع إمكانية عدم ظهور رقمك للمستخدم الأخر.



ولكن العيب الوحيد في تطبيق المراسلة هذا هو أنه لا يأتي مع ميزة الدردشة الصوتية أو المرئية، وعلى الرغم من أن التطبيق عبارة عن تطبيق مدفوع الأجر، ولكن الأمان هو من أولوية الخدمة.



2. تطبيق Signal:

هو تطبيق للاتصال المشفر لنظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس، وتوفر الشركة المالكة للخدمة تقنية التشفير من طرف إلى طرف ضمن تطبيق المراسلة Signal، وكما يتوقع أي شخص يجلب سيجنال عددًا من مزايا الأمان بما في ذلك رسائل التدمير الذاتي وأمن الشاشة الذي يمنع أي شخص من التقاط لقطات الشاشة، والعديد من المزايا الأخري، مثل تشفير جميع البيانات في التطبيق بما في ذلك النسخ الاحتياطي والمكالمات والدردشة.



3. تطبيق Discord:

هو برنامج تواصل أجتماعي مجاني صمم خصيصًا للألعاب، والذي يتخصص في الاتصالات النصية والفيديو والصوتية بين المستخدمين في قناة الدردشة، والذي يوفر ميزة التواصل الصوتي بين المستخدمين ودعمًا متعددًا للهواتف الذكية وسطح المكتب، وعلاوة علي ذلك، هو مجتمع يضم العديد من اللاعبين سوف يساعدك علي التواصل مع أشخاص لهم نفس الاهتمام المشتركة.



4. تطبيق Wire:

إذا كنت تبحث عن تطبيق جديد للتراسل، فقد ترغب في تجربة هذا المصدر المفتوح الذي يسمي Wire، التطبيق له شعبية كبيرة بين المستخدمين بسبب واحدة من واجهه المستخدم الفريدة والميزات المختلفة، يوفر دعمًا أجهزة متعددة بالإضافة إلى ميزة التشفير من طرف إلي طرف، ويجلب أيضًا ميزة مكالمة الفيديو الجماعية مثل WhatsApp، ولكن لا يقيدك بإضافة عدد معين للمكالمة مثل واتساب ثلاثة أشخاص فقط، ولكن يسمح لما يصل إلى عشرة أشخاص بالاتصال في نفس الوقت، كما يأتي مع ميزات مثل رسائل التدمير الذاتي ، والقدرة على حذف رسالة مرسلة من جهاز الاستقبال، ومعاينة الرابط وأكثر من ذلك.