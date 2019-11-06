الخس بديلا للأسماك.. 7 فوائد لتناوله أهمها الأوميجا 3

يتشهر الخس بأنه من أهم الخضراوات الورقية التي تعوض الجسم بكمية كبيرة من المياه التى يحتاجها، ولكنه أيضًا يحتوى على فيتامين A ، B1 ، B2 و حمض الفوليك، ومضادات الأكسدة الهامة التى تمنح الجسم العديد من الفوائد التي يحتاجها وقدم موقع "healthy food" أهم فوائد الخس وهي:
- يحتوي الخس على كمية كبيرة من الكالسيوم أكثر من التي تتواجد داخل كوب الحليب
- يحتوي على نسبة بروتين تعادل 17% من وزنة
- ملئ بالدهون المفيدة
- من أهم المصادر الغنية بالحديد
- يقدم للجسم 16% من احتياجاته اليومية للماء
- تحتوى قطعة الخس الواحدة على 44% من الأوميجا 3 التى تساعد على تقوية الذاكرة
- يساعد مرضى الضغط المرتفع لاحتوائه على البوتاسيوم الذى يعمل على خفض ضغط الدم