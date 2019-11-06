Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الخس بديلا للأسماك.. 7 فوائد لتناوله أهمها الأوميجا 3

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:58 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى هجرس
يتشهر الخس بأنه من أهم الخضراوات الورقية التي تعوض الجسم بكمية كبيرة من المياه التى يحتاجها، ولكنه أيضًا يحتوى على فيتامين A ، B1 ، B2 و حمض الفوليك، ومضادات الأكسدة الهامة التى تمنح الجسم العديد من الفوائد التي يحتاجها وقدم موقع "healthy food" أهم فوائد الخس وهي:

- يحتوي الخس على كمية كبيرة من الكالسيوم أكثر من التي تتواجد داخل كوب الحليب
- يحتوي على نسبة بروتين تعادل 17% من وزنة
- ملئ بالدهون المفيدة
- من أهم المصادر الغنية بالحديد
- يقدم للجسم 16% من احتياجاته اليومية للماء
- تحتوى قطعة الخس الواحدة على 44% من الأوميجا 3 التى تساعد على تقوية الذاكرة
- يساعد مرضى الضغط المرتفع لاحتوائه على البوتاسيوم الذى يعمل على خفض ضغط الدم
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 فوائد تجعلك تتناول التين يوميًا

فوائد البلح للحامل.. يعالج الأنيميا ويسهل الولادة

اليوم العالمي للتغذية.. 3 حلول طبيعية لوقاية الإنسان من انسداد الشرايين وأمراض القلب.. أكتشف قائمة اطعمة علاج الكلى والأنيميا والضعف الذكوري والضغط العالي.. وتعرف على فوائد الفواكه الطازجة والمكسرات

للرجال.. أطعمة أقوى من الفياجرا تعزز الخصوبة وتعالج ضعف الانتصاب

ترشيحاتنا

كفارة اليمين .. التصرف الشرعي لمن تراكمت عليه كفارة الأيمان

كيف يرى الزملكاوية الصلح بين الأهلي وتركي آل الشيخ؟

سعر الحديد اليوم الأربعاء في مصر 6 - 11 - 2019

تركي آل الشيخ يكشف عن أمنياته للنادي الأهلي.. تعرف عليها

تعرف على منافس النادي الأهلي في بطولة كأس مصر لكرة السلة

هل يجوز للمسافر الجمع بين الصلوات قبل مغادرة المنزل.. فتوى الأزهر تجيب

ADvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كرانيش.. حلا شيحة تبرز جمالها

بقفطان مغربى أبيض مبهر.. أصالة تشعل إنستجرام

هنفطر إيه النهاردة .. فول بالكركم والكمون وسلطة جرجير بالجبنة وشاي ماليزي