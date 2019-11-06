جولة لباحثي المصريات الدوليين في متحف المنيل.. وكنوز الأمير تبهر الحضور..صور



على أنغام الموسيقي الشرقية نظمت مساء أمس وزارة الآثار جولة وحفل عشاء موسيقي بقصر الأمير محمد علي بالمنيل لوفود الدورة الثانية عشر لمؤتمر علم المصريات والذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 3 الى 8 نوفمير 2019.



وذلك بالتعاون مع سبع معاهد أثرية أجنبية عاملةً في مصر هم معهد الآثار الالماني، والمعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية ومعهد الآثار البولندي ومركز الآثار النمساوي ومركز الآثار الأمريكي بالقاهرة والمعهد الهولندي الفلمنكي والمعهد السويسري.



حضر الجولة والحفل 600 عالم آثار من مصر وأنحاء العالم والدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتوره غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ولفيف من السفراء والمستشارين الثقافيين للدول العربية والأجنبية في مصر ورؤوساء وعمداء واساتذة كليات الآثار بالجامعات المصرية ورؤساء المعاهد الأثرية الأجنبية في مصر.



وخلال الحفل رحب العناني بالحاضرين الذين تجمعوا من جميع أنحاء العالم في هذا المؤتمر من اجل هدف واحد فقط هو علم المصريات لكشف ونهل المزيد من بحر اسرار أعظم و اقدم حضارات الدنيا.



مؤكدا على حرص شركاء الوزارة الدائمون المتمثلون في معاهد الآثار الأجنبية في مصر على المشاركة الفعالة مع وزارة الآثار باستضافة هذا الحفل.



كما انبهرت الوفود بفخامة وعظمة القصر والسرايات والحديقة الخاصة به كما اعجبوا جدا بطريقة العرض المتحفي للقطع والأثاث والزخارف الخاصة بالقصر واللوحات الزيتية المعروضة والخاصة بالأمير محمد علي.



كما تعرفوا ايضًا على جانب اخر من الحضارة المصرية وحقبة تاريخية هامة بها حيث ان معظم اعضاء الوفود متخصصين في الحضارة الفرعونية،كما حرصوا على تسجيل تواجدهم بالقصر والحفل بالتقاط الصور التذكارية لهم.



وقد حرصت إدارة المتحف برئاسة د.ولاء الدين بدوي المدير العام علي إنجاح الجولة،واظهار المتحف بصورة مشرفة أمام الأجانب والمصريين،والذين أشادوا بالمكان وانبهروا بقاعاته وسراياته،وطرازه المعماري الذي يجمع الفنون الإسلامية من مختلف العصور التاريخية.



يذكر انه تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،تستضيف مصر حاليًا الدورة الثانية عشر للمؤتمر الدولي لعلماء المصرية، في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر الحالي.



المؤتمر يناقش علي مدار عدة أيام تاريخ مصر القديمة و علم المصريات، والتعريف بالطرق الحديثة لأعمال الحفائر الأثرية،وكيفية إدارة المواقع الأثرية والترميم وعلوم الآثار،والتحديات والمشكلات التى تواجه الآثار المصرية و التغلب عليها.