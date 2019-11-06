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أخبار البلد

هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 150 عاما على ميلاد غاندي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:55 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
أصدر البريد المصري طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 150 عام علي ميلاد الزعيم الهندي المهاتما غاندي مؤسس الهند الحديثة وقائد الاستقلال ومنظم الحركة الاستراتيجية لنشر رسالة السلام والامتناع عن العنف.

دشن اليوم هارديب سينج بوري وزير الهند للطيران المدني والتجارة والسفير راهول كولشريشت سفير الهند بمصر وعصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 150 عام على ميلاد الزعيم غاندي وذلك بحضور لفيف من قيادات العمل الدبلوماسي الهندي في مصر والوفد المرافق لوزير التجارة الهندي.

قال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصري إن فلسفة غاندي ستظل مصدر إلهام للعالم والتأثير الذي تركه على المجتمع البشري لن يعوض وسيظل منارة وأمل مشرق الى العديد من البشر في جميع أنحاء العالم مِمٌن يسعون إلى حياة كريمة تعتمد على نبذ العنف والمساواة والكرامة والتوافق لذا بادر البريد المصري بإصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 150 عام على ذكري ميلاد الزعيم غاندي وذلك تقديرًا لما قدمه من تضحيات في سبيل نشر فكرة نبذ العنف واثبات ان السلام أعظم سبيل للبشر للوصول لحياة أفضل.

واضاف عصام الصغير ان الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول وشعوب العالم وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على اصدار الطوابع التذكارية في الاحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الاحداث.

وجدير بالذكر ان الطابع يحتوي على صورة بروفايل للزعيم غاندي على هيئة لوحة تشكيلية ويأتي الطابع بمقاس (٣سمX ٥سم) وقيمته 5 جنيهات.
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