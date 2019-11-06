طه إسماعيل: 4 عوامل تمكن المنتخب الأوليمبي من التأهل إلى الأولمبياد

كشف الدكتور طه إسماعيل نجم النادي الأهلي السابق عن 4 عوامل يمتلكها شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي من أجل التأهل إلى نهائيات طوكيو 2020.



وجاء المنتخب الأولمبي المصري على رأس المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد طوكيو، رفقة منتخبات مالي والكاميرون وغانا.



وقال طه إسماعيل في تصريحات صحفية: منتخب مصر الأوليمبي يمتلك الإمكانيات الهائلة من العناصر الشابة والمواهب القادرة على صنع الفارق والتى تمكن شوقي غريب من صنع إنجاز تاريخي إضافة إلى عاملي الأرض والجمهور لمؤازرة أوليمبي الفراعنة من أجل التتويج بالنجمة الأولى والتأهل إلى الأولمبياد.



وأوضح أن شوقي غريب يمتلك خبرات تدريبية قوية ولديه القدرة على خلق الروح والحافز لدى اللاعبين خلال مشوار الفراعنة في البطولة".