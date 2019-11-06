وفاة محمد الحلو.. شاهد.. جنازة مدرب الأسود من مسجد السيدة نفيسة.. صور

شيعت، منذ قليل، جنازة مدرب الأسود الشهير محمد الحلو اليوم، الأربعاء، عقب صلاة العصر فى مسجد السيدة نفيسة.



يذكر أن محمد الحلو توفى، صباح اليوم، الأربعاء، بعد تدهور حاد فى حالته الصحية، أدى لدخوله منذ ثلاثة أيام العناية المركزة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعى، بعد إصابته بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوى.



