شاهد.. عادل إمام بصحبة نجله محمد

نشر الفنان عادل إمام عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "صورة له بصحبة نجله محمد امام.

وعلق الزعيم عادل إمام على الصورة بوضع قلوب على الصورة.



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : الزعيم - ربنا يحفظكم - أحلى زعيم .



وشارك محمد إمام فى فيلم "لص بغداد" ويشاركه فى بطولته فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن "توتة"، صلاح عبد الله، أحمد رزق.



فيلم لص بغداد من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما.