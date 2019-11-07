تحذير للسيدات.. 4 اسباب لانفجار اواني البايركس.. تعرفي عليها

تقع كل السيدات في أزمة عند استخدامهن الصواني والاطباق الباريكس لسوء استخدامهم، فعلاوة على وضع البايركس على اسطح باردة، فهناك اسباب اخرى تساعد على انفجار البايركس تعرف عليها لتفاديها، وذلك وفقًا لموقع "consumerreports”.



اسباب انفجار البايركس:



اللهب المباشر



صنعت الاواني البايركس لوضعها فقط داخل الفرن، لكنها لم تستخدم على النار مباشرًة حتى لا تنفجر.



من الثلاجة للفرن



هذه العادة يقع فيها اغلب السيدات، فبعد من اخراج البايركس من الثلاجة او الفريز يتم وضعها مباشرة في الرفن على درحة حرارة مرتفعة، وذلك يسبب كسرالطبق على الفور.



الفرن البارد



يجب التأكد من تسخين الفرن جيدًا قبل وضع الأواني فيه، لعد خدش الأطباق البايركس.



السوائل والطعام المجمد



يجب عند اضافة السوائل للطعام الموضوع في الصينية البايركس لابد ان يكون دافئ لحد ما، فالسوائل المستخرجة من الثلاجة لا تناسب نوعية البايركس، كذلك الطعام المجمد فهو يسرع من عملية تخريب الصواني البايركس.

