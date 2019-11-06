عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يشارك في مؤتمر تنمية الصادرات الزراعية

شارك الدكتور عدلي سعداوي عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم اليوم في مؤتمر "دور التسويق الداخلي وتنمية الصادرات فى التنمية الزراعية المستدامة" والذي تنظمه الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي.



وقال "سعداوي" على هامش مشاركته بالمؤتمر، إن المؤتمر يستعرض استراتيجية التنمية الزراعية 2030 في إطار التنمية المستدامة في مصر لتحقيق معدل نمو زراعي يصل لـ 4.5%، وتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية والاستراتيجية.



وأشار إلى أن قطاع الزراعة في مصر يمتلك العديد من الإمكانيات والمقومات الأرضية والمائية والبشرية والرأسمالية والتكنولوجية والإدارية التي تحقق أهداف التنمية الزراعية المستدامة لسد الفجوة الغذائية الذي يعاني منها القطاع الزراعي خاصة عجز بعض المحاصيل الغذائية الاستراتيجية مثل "القمح والذرة والسكر والزيوت النباتية والبروتين الحيواني".



ولفت إلى أهمية تبني سياسات زراعية ملائمة وإجراء تعديلات مؤسسية وتشريعية في قطاع الزراعة.