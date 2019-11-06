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أخبار العالم

ولاية رابعة.. إعادة انتخاب الشيخ خليفة بن زايد رئيسا لـ الإمارات

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:48 م
الشيخ خليفة
الشيخ خليفة
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محمد علي
في نبأ عاجل، أفادت وكالة أنباء الإمارات بأنه تم إعادة انتخاب الشيخ خليفة بن زايد رئيسًا للدولة.

جدد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة بالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها 5 سنوات، وفقا لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب المجلس الأعلى للاتحاد عن عميق ثقته بالقيادة الرشيدة لرئيس الدولة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظه، وأن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء بحكمته السديدة على النهج الذي يعزز دعائم نهضة وطننا الغالي ومكتسباته، ويحقق طموحات شعبه الكريم.

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو الرئيس الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وانتخب رئيسا للدولة من قبل "المجلس الأعلى للاتحاد" في الثالث من نوفمبر 2004.
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