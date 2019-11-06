شكرا على الجينات اللبنانية.. مشاهير عالميون يدعمون ثورة بلاد الأرز

رغم ابتعادهن عن أراضي الوطن وانشغالهن بأعمالهن لتحقيق ذاتهن، إلا أنهن شاركن في الثورة اللبنانية بتعليقاتهن على مواقع التواصل الإجتماعي والصحف اللبنانية، فنشرت محامية حقوق الإنسان اللبنانية أمل كلوني، زوجة النجم والممثل الأمريكي جورج كلوني، مقالًا عنوانه "لحظة من الأمل للبنان" في صحيفة النهار اللبنانينة بنسختها الإنجليزية.



"عند ولادتي أطلق والداي عليّ اسم أمل" بهذه الكلمات بدأت كلوني مقالها، في إشارة إلى أن والديها كانا يتمنيان أياما مليئة بالأمل لوطنهم الذى عانى الأمرين أيام الحرب الأهلية، وقالت أمل: "لأول مرة أرى الشعب يجتمع على مبدأ وفكرة واحدة بعيدًا عن دينه وطائفيته".



ويعتبر هذا أول تعليق لكلوني بعد مضي ما يقرب من ثلاثة أسابيع على اندلاع الاحتجاجات في لبنان، كما عبرت عن سعادتها بما يحدث في البلاد وما تشهده من تطورات جيدة تصب في صالح الدولة والشعب خاصةً، مشيرة إلى أنه لا رجوع حتى يحصل الشعب على مبتغاه، متابعة أنها تدعم انتفاضة لبنان ضد الفساد والظلم.



وعلى طريقتها الخاصة دعمت نجمة هوليوود لبنانية الأصل سلمى حايك، الثورة اللبنانية، بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لها بصحبة والدها، احتفالًا بعيد مولده الـ82، معلقة: "شكرًا يا أبي على الجينات اللبنانية التي نقلتها لي"، كما أعربت في وقت سابق عن فخرها بالشعب اللبناني وعن سعادتها لأنها تحمل هذه الجنسية.



وجدير بالذكر أن الشعب اللبناني يواصل تظاهراته للأسبوع الثالث على التوالي، مطالبا برحيل الطبقة السياسية الحاكمة ومحتجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي تعانيها البلاد، آملا بإيجاد حلول سريعة لتحقيق العدالة الإجتماعية وحياة كريمة بعيدًا عن الأحزاب السياسية والطائفية.