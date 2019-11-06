الأمن يوافق على حضور 10 آلاف مشجع مباراة مصر وكينيا

تلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع في مباراة منتخب مصر أمام كينيا المقرر إقامتها يوم 14 نوفمبر الجارى فى مستهل مشواره بتصفيات أمم إفريقيا 2021 فى الكاميرون على ملعب ستاد برج العرب.



ويشهد معسكر منتخب مصر الحالي تواجد 21 لاعبًا فقط من أصل 32 لاعبًا بعد قبول اعتذار نادي بيراميدز عدم إرسال لاعبيه إلا فى الأجندة الدولية التى تنطلق يوم 11 نوفمبر.



واستبعد حسام البدري 7 لاعبين من بيراميدز مكتفيا بالعناصر الموجودة بالمعسكر التدريبي وهم: محمد الشناوى محمد عواد ومحمد بسام فى حراسة المرمى وأحمد فتحى ومحمد هاني وعبد الله جمعة ومحمود وحيد ومحمود علاء ورامى ربيعة وباهر المحمدى وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وأحمد السيد زيزو وحسام حسن ومروان حمدى وأحمد جمعة وأيمن أشرف وكريم طارق وأحمد حجازى ومحمد صلاح ومحمد الننى وأحمد حسن كوكا ومحمود حسن تريزيجيه ومحمود عبد المنعم كهربا.

