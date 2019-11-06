Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأمن يوافق على حضور 10 آلاف مشجع مباراة مصر وكينيا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:23 م
منتخب مصر الوطنى
منتخب مصر الوطنى
Advertisements
يسرى غازى
تلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع في مباراة منتخب مصر أمام كينيا المقرر إقامتها يوم 14 نوفمبر الجارى فى مستهل مشواره بتصفيات أمم إفريقيا 2021 فى الكاميرون على ملعب ستاد برج العرب.

ويشهد معسكر منتخب مصر الحالي تواجد 21 لاعبًا فقط من أصل 32 لاعبًا بعد قبول اعتذار نادي بيراميدز عدم إرسال لاعبيه إلا فى الأجندة الدولية التى تنطلق يوم 11 نوفمبر.

واستبعد حسام البدري 7 لاعبين من بيراميدز مكتفيا بالعناصر الموجودة بالمعسكر التدريبي وهم: محمد الشناوى محمد عواد ومحمد بسام فى حراسة المرمى وأحمد فتحى ومحمد هاني وعبد الله جمعة ومحمود وحيد ومحمود علاء ورامى ربيعة وباهر المحمدى وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وأحمد السيد زيزو وحسام حسن ومروان حمدى وأحمد جمعة وأيمن أشرف وكريم طارق وأحمد حجازى ومحمد صلاح ومحمد الننى وأحمد حسن كوكا ومحمود حسن تريزيجيه ومحمود عبد المنعم كهربا.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

لن أرحل .. على معلول : جاهزون لـ النجم الساحلى .. ولن نسمح بتكرار مهزلة الترجي

فيديوجراف | الأرض تبتلع سيارة في رأس غارب

أبناء الرسول محمد .. تعرف على عددهم من الذكور والإناث

هناكل ايه النهاردة .. أرز بالبشاميل والدجاج وملوخية ودبابيس متبلة .. والحلو: مهلبية البطاطا

الخطايا فى قبضة المسابقات| آخر تطورات أزمة الأهلي والزمالك في السلة

رسميا .. إيقاف بن شرقي مهاجم الزمالك وتغريمه 50 ألف جنيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن الفئة الثامنة جران كوبيه الجديدة .. صور

شيفروليه تكشف رسميًا عن سيارة كورفيت C8 بمحرك وسطي .. صور

هوايتها انتصرت.. حكاية دكتورة صيدلانية تهوى الأعمال اليدوية بالورد