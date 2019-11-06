سبايدر مان يتسبب في طرد لاعب بـ الدوري السعودي .. تفاصيل

تسبب احتفال هيلدون أوجوستو لاعب نادي التعاون السعودي بهدفه في شباك الرائد ، بطرده من المباراة التي جمعت الفريقين ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.





وسجل أوجستو الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة 90 ، من ضربة جزاء ، ليحتفل بعدها بارتداء قناع إحدى الشخصيات الكارتونية "سبايدر مان " ، ليتحصل على الإنذار الثاني ، ويطرده حكم اللقاء في لقطة طريفة.





وعقب المباراة، احتفل هيلدون بفوز فريقه ، مرتديًا القناع، برفقة نجله وسط جمهور فريقه.



