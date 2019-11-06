سبايدر مان يتسبب في طرد لاعب بـ الدوري السعودي .. تفاصيل

تسبب احتفال هيلدون أوجوستو لاعب نادي التعاون السعودي بهدفه في شباك الرائد ، بطرده من المباراة التي جمعت الفريقين ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.
وسجل أوجستو الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة 90 ، من ضربة جزاء ، ليحتفل بعدها بارتداء قناع إحدى الشخصيات الكارتونية "سبايدر مان " ، ليتحصل على الإنذار الثاني ، ويطرده حكم اللقاء في لقطة طريفة.
وعقب المباراة، احتفل هيلدون بفوز فريقه ، مرتديًا القناع، برفقة نجله وسط جمهور فريقه.
يذكر أن كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش، احتفل بالهدف الذي سجله في مباراة فريقه أمام بيراميدز في الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 ، بارتدائه قناع سبايدر مان ، لكن حكم اللقاء أشهر في وجهه البطاقة الصفراء..