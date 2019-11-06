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حوادث

مجهول الهوية.. العثور على جثة متسول وسط القمامة في المنصورة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:56 م
العثور على جثة متسول
العثور على جثة متسول
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همت الحسينى
عثر عدد من أهالى شارع بنك مصر بمدينة المنصورة على جثة متسول "مجهول الهوية بجوار كوم قمامة بالشارع .

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا  يفيد بورود بلاغ للعميد طارق الشحات مأمور قسم شرطة ثان المنصورة من اهالى شارع بنك مصر بعثورهم على جثة شخص مجهول الهوية بجوار كمية من القمامة بالشارع .

انتقل ضباط المباحث برئاسة المقدم محمد مطر رئيس المباحث الى مكان البلاغ، بالفحص تبين ان الجثة لشخص  فى العقد الثالث من عمره  و أكد شهود عيان انه "متسول " و دائم التواجد بالمنطقة وكام يجلس فى المكان ثم فوجئوا بوفاته .

تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث تحرياتها حول الواقعة .
مجهول الهوية.. العثور على جثة متسول وسط القمامة في المنصورة
مجهول الهوية.. العثور على جثة متسول وسط القمامة في المنصورة
مجهول الهوية.. العثور على جثة متسول وسط القمامة في المنصورة
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