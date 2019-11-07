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منوعات

استخدام جديد لسيارة بي إم دبليو.. امرأة تحمل سريرا بداخلها تشعل تويتر

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:26 ص
سيارة BMW
سيارة BMW
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عزة عاطف
انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام جديد لسيارة BMW مفتوحة السقف، حيث وضعت امرأة سريرًا مزدوجًا بداخلها، كوسيلة لنقله من منزلها إلى مكان آخر.

صدم رجال الشرطة البريطانية بالمنظر وأوقفوا المراة ثم ألقوا القبض عليها، فعندما اقتربوا منها أخبرتهم "لا عليكم.. إنه مُثبت جيدًا"، ومن شدة الدهشة التقط ضباط الشرطة صورة للمشهد ونشروها على تويتر.

انتشرت الصورة على نطاق واسع وعبر المستخدمون عن دهشتهم واصفين تصرف المرأة بالـ"الغير مسبوق"، كما وصفوا الأمر بالاستخدام الجديد لسيارة بي إم دبليو.

لم يكن من الواضح ما إذا كان قد تم اتخاذ أي إجراء قانوني ضد السائقة ولكن التسبب في خطر من خلال نقل حمولة زائدة في سيارة يمكن أن يجني غرامة قدرها 100 جنيه إسترليني في بريطانيا.
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