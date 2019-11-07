Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

رنا.. طالبة يتيمة تناشد مجلس الوزراء لإنقاذها من العجز.. شاهد

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:31 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم
استغاثت المواطنة رنا ابراهيم محمد جمعة لموقع "صدي البلد" الإخباري من تعرضها للألم شديد في قدمها لإصابتها بوصل جسم غريب الي عصب قدمها أثناء مشيها بالمنزل، موضحة خلال خدمة القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري لاحتياجها لإجراء عملية دقيقة باستخدام منظار لاستخراج الجسم الغريب من قدمها بعد وضوحه بالأشعة التي أجرتها.

وأضافت "رنا" أنها ذهبت الي مستشفي القصر العيني ورفض اجراء لها العملية لادعائهم بعدم وجود الجهاز رغم إجراء مرضي للعملية بهذا الجهاز من المستشفي.

وأوضحت أن تكلفة العملية تبلع 7 آلاف جنيه وهي لا تكمل شيء مبينة أنها يتيمة الأب ولم يترك لها والدها وأخواتها أي مبالغ مالية تبلغ من العمر 21 عامًا وتدرس بإحدى الكليات الجامعية ولها أختان أخرتان بالدراسة.

وطالبت مجلس الوزراء بضرورة التدخل لإنقاذها من العجز وإجراء العملية لها في أسرع وقت ممكن.

وللتواصل مع الحالة  : 010‪2‪522‪929‪9


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360‪
AdvertisementS

ترشيحاتنا

بكلمات مؤثرة.. إيمان العاصي تنعى هيثم أحمد زكي.. شاهد

في ذمة الله.. منة فضالي تنعى هيثم أحمد زكي ..شاهد

لكل اسم حكاية.. الدلنجات الاسم الطيب وطريق الفتح الإسلامي لمصر وأبو غزالة أشهر أبنائها

وفاة هيثم أحمد زكى.. دوللى شاهين: أنا فى حالة ذهول ومش قادرة أصدق

نجم الأهلي ينعى هيثم أحمد زكي

أبو تريكة واستاد الأهلي.. 3 مواقف تكشف عن خطة تركي آل شيخ لدعم النادي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملية احتيال أيام الفراعنة يكشفها تشريح جثة مومياء القط المصري.. صور

استخدام جديد لسيارة بي إم دبليو.. امرأة تحمل سريرا بداخلها تشعل تويتر

بفستان من لابورجوازي.. ديانا حداد تتألق فى الرياض ..صور