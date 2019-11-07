رنا.. طالبة يتيمة تناشد مجلس الوزراء لإنقاذها من العجز.. شاهد

استغاثت المواطنة رنا ابراهيم محمد جمعة لموقع "صدي البلد" الإخباري من تعرضها للألم شديد في قدمها لإصابتها بوصل جسم غريب الي عصب قدمها أثناء مشيها بالمنزل، موضحة خلال خدمة القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري لاحتياجها لإجراء عملية دقيقة باستخدام منظار لاستخراج الجسم الغريب من قدمها بعد وضوحه بالأشعة التي أجرتها.





وأضافت "رنا" أنها ذهبت الي مستشفي القصر العيني ورفض اجراء لها العملية لادعائهم بعدم وجود الجهاز رغم إجراء مرضي للعملية بهذا الجهاز من المستشفي.





وأوضحت أن تكلفة العملية تبلع 7 آلاف جنيه وهي لا تكمل شيء مبينة أنها يتيمة الأب ولم يترك لها والدها وأخواتها أي مبالغ مالية تبلغ من العمر 21 عامًا وتدرس بإحدى الكليات الجامعية ولها أختان أخرتان بالدراسة.





وطالبت مجلس الوزراء بضرورة التدخل لإنقاذها من العجز وإجراء العملية لها في أسرع وقت ممكن.





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