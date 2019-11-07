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أخبار البلد

الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين غدا.. والقاهرة تسجل 29

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:39 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. 

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 20 29
شبين الكوم 20 28
طنطا 20 28
دمنهور 19 28
الإسكندرية 20 27
بلطيم 19 27
مطروح 14 26
السلوم 16 30
سيوة 15 30
بورسعيد 23 27
دمياط 22 27
الزقازيق 20 28
الإسماعيلية 19 29
السويس 18 28
العريش 19 27
رفح 19 27
رأس سدر 20 27
نخل 12 28
نويبع 22 29
طابا 19 27
كاترين 09 23
الطور 18 28
شرم الشيخ 23 30
الغردقة 21 30
مرسى علم 20 29
الفيوم 19 29
بني سويف 18 29
المنيا 18 29
أسيوط 14 29
سوهاج 15 30
قنا 15 30
الأقصر 17 31
أسوان 18 31
أبوسمبل 17 32
الوادى الجديد 13 30
شلاتين 21 29
أبو رماد 22 28
حلايب 23 27
رأس حدربة 23 27
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