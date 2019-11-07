صرف التمويلات القطرية لـ حماس.. تفاصيل

ذكر موقع "مفزاك درومي" العبري، أن إمارة قطر أبلغت حركة حماس في قطاع غزة، استئناف صرف التمويلات القطرية الشهرية لأنشطة الحركة.



وأضاف الموقع العبري، أنه سيستمر صرف التمويلات القطرية الشهرية لحركة حماس في الأشهر القادمة ولن تتوقف خلال الشهر الجاري.



وكانت وسائل الإعلام العبرية، قالت أن السفير القطري، محمد العمادي أبلغ حركة حماس خلال زيارته الأخيرة بعدم قدرة قطر على تجديد إدخال التمويلات القطرية للحركة خلال العام القادم.



وأشار الإعلام العبري إلى أن حماس أبلغت العمادي، أن منع تجديد التمويلات القطرية، سيكون سببا للتصعيد والانفجار في وجه إسرائيل، لأنها المسؤول الرئيسي عن حصار القطاع.