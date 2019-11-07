وزير الداخلية يهنئ مدبولي وعبد العال بالمولد النبوي: ذكرى نستلهم منها قيم وتعاليم الرسول

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور على عبدالعال "رئيس مجلس النواب" بمناسبة ذكرى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.





جاء فيها :

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وصادق الأمنيات .. ونحن إذ نحتفل بهذه الذكرى التى نستلهم منها القيم والتعاليم السامية التى علمنا إياها صاحب الذكرى العطرة صلى الله عليه وسلم .. حين سعى لتأسيس دولة الإسلام على ثوابت العدل والتفانى لنصرة الحق .. لنرجو لمؤسستنا التشريعية الغراء دوام التوفيق والسداد .. بإعتبارها أحد ركائز المسيرة الوطنية المخلصة نحو التنمية والتقدم والرخاء .





وكل عام وسيادتكم بخير





كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الدكتور/مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء" .. جاء فيها:

بمناسبة إشراقة المولد النبوى الشريف يُسعدنى أن أعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد.. إننا إذ نحتفل بتلك الذكرى الغراء .. ونستقى أعظم القيم من مسيرة صاحبها المصطفى عليه الصلاة والسلام .. فى حرصه على نشر رسالة الحق ودحض الظلم والظلمات .. ونستلهم منها الإرادة القوية لاستكمال مسيرتنا الوطنية نحو التنمية والرخاء .. لنرجو لجهود سيادتكم الوطنية المخلصة دوام التوفيق والسداد .. لبلوغ مصرنا الغالية مدارج التقدم والعلياء .



