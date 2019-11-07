تشكيل منتخب مصر لمواجهة ليبيريا.. زيزو أساسيا

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الأساسي لمواجهة ليبيريا، الودية، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.



وتواجد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، في تشكيل منتخب مصر الأساسي، للمرة الأولى.



وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي



خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود علاء - رامي ربيعة - محمود وحيد.



خط الوسط: طارق حامد - عمرو السولية - أحمد سيد زيزو.



خط الهجوم: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - أحمد جمعة