علاج الحموضة عند الأطفال .. 11 عرضا تكشف تألم طفلك من المرض

علاج الحموضة عند الأطفال

أعراض الحموضة عند الأطفال



اسباب الحموضة عند الأطفال





2- الأدوية ، مثل بعض أدوية الربو ، ومضادات الهيستامين (التي تعالج الحساسية) ، ومسكنات الألم ، والمسكنات (التي تساعد على وضع الناس في النوم) ، ومضادات الاكتئاب

3- التعرض للتدخين السلبي

4-عملية جراحية سابقة على المريء أو الجزء العلوي من البطن

5-بعض الحالات العصبية ، مثل الشلل الدماغي



مصدر المعلومات مواقع healthline وmedlineplus.

علاج الحموضة عند الأطفال، يعتمد عند الأطفال على شدة الحالة، ولكن دائما يبدأ العلاج في تغيير نمط الحياة البسيط، فـ الحموضة تحدث عند عودة حمض المعدة إلى المريء أثناء أو بعد الوجبة وتسبب الألم وقد تؤدى إلى القيء و مشاكل في الجهاز التنفسي ، وصعوبة في زيادة الوزن، والتهاب المريء، لذلك نرصد لكم فى السطور التالية علاج الحموضة عند الأطفال.1- تناول وجبات أصغر وتجنب تناول الطعام 2-3 ساعات قبل النوم.2- إنقاص وزن الطفل إذا لزم الأمر.3- تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل والأطعمة الغنية بالدهون والفواكه والخضروات الحمضية التي يمكن أن تهيج معدتك.4- تجنب المشروبات الغازية5- رفع الرأس أثناء النوم.6- تجنب تناول وجبات كبيرة قبل الأنشطة القوية أو الألعاب الرياضية أو في أوقات التوتر.7- تجنب ارتداء الملابس الضيقة.8- قد يوصي طبيب طفلك بالأدوية التي تساعد في تقليل كمية الحمض التي تنتجها المعدة.1- عند الأطفال الرضع تتمثل الاعراض فى رفض الأكل أو عدم زيادة الوزن2- يعاني الرضيع من صعوبات في التنفس3- بدءا من القيء في سن 6 أشهر أو أكثر4-روائح أو ألم بعد الأكل5- ألم أو حرقان في الجزء العلوي من الصدر، والذي يسمى حرقة6- يعانى الطفل من ألم أو إزعاج عند البلع7-في كثير من الأحيان السعال أو الصفير ، أو بحة في الصوت8-لديهم غثيان متكرر9-تذوق حمض المعدة في الحلق10- يشعر الطفل بأن الطعام عالق في حلقه11- ألم عند الاستلقاءهناك عضلة (أسفل العضلة العاصرة للمريء) تعمل كصمام بين المريء والمعدة، عندما يبتلع طفلك، ترخي هذه العضلات للسماح بمرور الطعام من المريء إلى المعدة، و تبقى هذه العضلات مغلقة عادة، وبالتالي لا تتدفق محتويات المعدة مرة أخرى إلى المريء.1-فتق الحجاب الحاجز ، وهو الشرط الذي الجزء العلوي من المعدة يدفع أعلى في صدرك من خلال فتحة في الحجاب الحاجززيادة الضغط على البطن من زيادة الوزن أو السمنة.