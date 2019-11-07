علاج الحموضة عند الأطفال .. 11 عرضا تكشف تألم طفلك من المرض

علاج الحموضة عند الأطفال، يعتمد عند الأطفال على شدة الحالة، ولكن دائما يبدأ العلاج في تغيير نمط الحياة البسيط، فـ الحموضة تحدث عند عودة حمض المعدة إلى المريء أثناء أو بعد الوجبة وتسبب الألم وقد تؤدى إلى القيء و مشاكل في الجهاز التنفسي ، وصعوبة في زيادة الوزن، والتهاب المريء، لذلك نرصد لكم فى السطور التالية علاج الحموضة عند الأطفال.
علاج الحموضة عند الأطفال
1- تناول وجبات أصغر وتجنب تناول الطعام 2-3 ساعات قبل النوم.
2- إنقاص وزن الطفل إذا لزم الأمر.
3- تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل والأطعمة الغنية بالدهون والفواكه والخضروات الحمضية التي يمكن أن تهيج معدتك.
4- تجنب المشروبات الغازية
5- رفع الرأس أثناء النوم.
6- تجنب تناول وجبات كبيرة قبل الأنشطة القوية أو الألعاب الرياضية أو في أوقات التوتر.
7- تجنب ارتداء الملابس الضيقة.
8- قد يوصي طبيب طفلك بالأدوية التي تساعد في تقليل كمية الحمض التي تنتجها المعدة.
أعراض الحموضة عند الأطفال
1- عند الأطفال الرضع تتمثل الاعراض فى رفض الأكل أو عدم زيادة الوزن
2- يعاني الرضيع من صعوبات في التنفس
3- بدءا من القيء في سن 6 أشهر أو أكثر
4-روائح أو ألم بعد الأكل
5- ألم أو حرقان في الجزء العلوي من الصدر، والذي يسمى حرقة
6- يعانى الطفل من ألم أو إزعاج عند البلع
7-في كثير من الأحيان السعال أو الصفير ، أو بحة في الصوت
8-لديهم غثيان متكرر
9-تذوق حمض المعدة في الحلق
10- يشعر الطفل بأن الطعام عالق في حلقه
11- ألم عند الاستلقاء
اسباب الحموضة عند الأطفال
هناك عضلة (أسفل العضلة العاصرة للمريء) تعمل كصمام بين المريء والمعدة، عندما يبتلع طفلك، ترخي هذه العضلات للسماح بمرور الطعام من المريء إلى المعدة، و تبقى هذه العضلات مغلقة عادة، وبالتالي لا تتدفق محتويات المعدة مرة أخرى إلى المريء.
1-فتق الحجاب الحاجز ، وهو الشرط الذي الجزء العلوي من المعدة يدفع أعلى في صدرك من خلال فتحة في الحجاب الحاجز
زيادة الضغط على البطن من زيادة الوزن أو السمنة.
2- الأدوية ، مثل بعض أدوية الربو ، ومضادات الهيستامين (التي تعالج الحساسية) ، ومسكنات الألم ، والمسكنات (التي تساعد على وضع الناس في النوم) ، ومضادات الاكتئاب
3- التعرض للتدخين السلبي
4-عملية جراحية سابقة على المريء أو الجزء العلوي من البطن
5-بعض الحالات العصبية ، مثل الشلل الدماغي
مصدر المعلومات مواقع healthline وmedlineplus.
علاج الحموضة عند الأطفال
1- تناول وجبات أصغر وتجنب تناول الطعام 2-3 ساعات قبل النوم.
2- إنقاص وزن الطفل إذا لزم الأمر.
3- تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل والأطعمة الغنية بالدهون والفواكه والخضروات الحمضية التي يمكن أن تهيج معدتك.
4- تجنب المشروبات الغازية
5- رفع الرأس أثناء النوم.
6- تجنب تناول وجبات كبيرة قبل الأنشطة القوية أو الألعاب الرياضية أو في أوقات التوتر.
7- تجنب ارتداء الملابس الضيقة.
8- قد يوصي طبيب طفلك بالأدوية التي تساعد في تقليل كمية الحمض التي تنتجها المعدة.
أعراض الحموضة عند الأطفال
1- عند الأطفال الرضع تتمثل الاعراض فى رفض الأكل أو عدم زيادة الوزن
2- يعاني الرضيع من صعوبات في التنفس
3- بدءا من القيء في سن 6 أشهر أو أكثر
4-روائح أو ألم بعد الأكل
5- ألم أو حرقان في الجزء العلوي من الصدر، والذي يسمى حرقة
6- يعانى الطفل من ألم أو إزعاج عند البلع
7-في كثير من الأحيان السعال أو الصفير ، أو بحة في الصوت
8-لديهم غثيان متكرر
9-تذوق حمض المعدة في الحلق
10- يشعر الطفل بأن الطعام عالق في حلقه
11- ألم عند الاستلقاء
اسباب الحموضة عند الأطفال
هناك عضلة (أسفل العضلة العاصرة للمريء) تعمل كصمام بين المريء والمعدة، عندما يبتلع طفلك، ترخي هذه العضلات للسماح بمرور الطعام من المريء إلى المعدة، و تبقى هذه العضلات مغلقة عادة، وبالتالي لا تتدفق محتويات المعدة مرة أخرى إلى المريء.
1-فتق الحجاب الحاجز ، وهو الشرط الذي الجزء العلوي من المعدة يدفع أعلى في صدرك من خلال فتحة في الحجاب الحاجز
زيادة الضغط على البطن من زيادة الوزن أو السمنة.
2- الأدوية ، مثل بعض أدوية الربو ، ومضادات الهيستامين (التي تعالج الحساسية) ، ومسكنات الألم ، والمسكنات (التي تساعد على وضع الناس في النوم) ، ومضادات الاكتئاب
3- التعرض للتدخين السلبي
4-عملية جراحية سابقة على المريء أو الجزء العلوي من البطن
5-بعض الحالات العصبية ، مثل الشلل الدماغي
مصدر المعلومات مواقع healthline وmedlineplus.