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رياضة

الجنايني مواسيا طاهر محمد طاهر: المستقبل أمامك واللي جاي أحلى

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:49 م
صدى البلد
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ريهام بكير - يسري غازي
حرص عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة على مواساة طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب الوطني الأولمبي الذي تم استبعاده من قائمة الفراعنة بسبب الإصابة.

واستبعد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي من قائمة المنتخب بأمم إفريقيا تحت 23 سنة بسبب الإصابة.

وتوجه الجنايني لمؤازرة طاهر قائلا: "قدر الله وما شاء فعل ..لسه المستقبل أمامك واللي جاي أحلى".

وتواجد رئيس اللجنة المؤقتة بمران المنتخب الأولمبي الختامي قبل مواجهة مالي في السابعة مساء الغد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.
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