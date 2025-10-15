قادة المستقبل يجتمعون: هل تصبح أفريقيا مركز الاقتصاد الرقمي القادم؟

تنعقد قمة FT Africa Summit 2025 في لندن يومي 21 و22 أكتوبر، بمشاركة قادة سياسيين ومبتكرين ومستثمرين لمناقشة مستقبل أفريقيا في عالم متغير. مع التركيز على التحولات التكنولوجية والاقتصادية، تسعى القمة إلى استكشاف كيف يمكن للقارة أن تصبح مركزًا للنمو الرقمي والابتكار العالمي.

تتناول القمة قضايا محورية مثل تسريع التحول في الطاقة، تطوير التكنولوجيا المالية، وتعزيز الروابط التجارية الدولية. من بين الجلسات البارزة، مبادرة "المهمة 300" التي تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة المستدامة في أفريقيا، وجلسات حول دور الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية في تحويل القارة إلى مركز تكنولوجي عالمي.

كما ستسلط القمة الضوء على أهمية الشراكات الدولية، مثل رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، ودورها في تعزيز الحوكمة العالمية. وستناقش أيضًا العلاقات الأفريقية الأمريكية في ظل التغيرات السياسية، وتأثيرها على التنمية الاقتصادية.

مع مشاركة شخصيات بارزة من القارة وخارجها، تقدم القمة منصة فريدة للتعاون العملي بين الحكومات، المستثمرين، والرواد في مجالات التكنولوجيا والطاقة. بنسختها الثانية عشرة، تمثل القمة نقطة تحول في صياغة رؤية أفريقيا كمركز اقتصادي رقمي قادر على التنافس عالميًا.