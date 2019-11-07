موت الفجأة للشباب .. كيفية الاستعداد له ورأي الشيخ الشعراوي

موت الفجأة علامة سوء الخاتمة.. سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، قائلا: إن موت الفجأة مهمته تنبيه الأحياء ولا يعد علامة على سوء خاتمة الميت.



وأضاف جمعة، في فيديو له، أن هدف موت الفجأة تنبيه لمن هو على قيد الحياة والاتعاظ بالميت الذي مات أمامه وغسله وكفنه ودفنه، فكل هذه الأمور على الحي أن يتعظ منها ويقيم أفعاله ويبتعد عن المعاصي ويتقرب إلى الله بالطاعات، مشيرا إلى أن الموت حقيقة يراه المسلم بعينه يوميا ولكن لا يريد أن يتعظ.



علاج موت الفجأة



قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن موت الفجأة موجود على مر العصور وبعض الأطباء فكروا في اعتبار موت الفجأة هو بمثابة الحالة المرضية وبالتالي فكروا في ابتكار علاج له وهذا هو التجديد الذي يكون في مصلحة الإنسانية.



موت الفجأة والشيخ الشعراوي



قال الإمام محمد متولي الشعراوي، إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للموت سببا ولا زمانا ولا مكانا ولا عمرا، بل جهل أمره ليعلم المرء أن الله يريد أن يعيش الإنسان في الموت حتى لا يغفل عنه الإنسان لأن الآفة التي يعيشها الأغلب أنه ينسى الموت.



وأضاف أن يجب أن يتذكر الإنسان حقيقة الموت كل وقت ولا يغفلها حتى يلقى الله على طاعة فيخاف أن يرتكب معصية في وقت فيقبض الله روحه فيه، مشيرا إلى أن الموت بدون أسباب هو السبب فهو مات لانه يموت فلا تفكير في ذلك.



ذوق الموت



يقول الله تعالى "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ" معنى الذوق هو إحساس الإنسان بألم الموت، والمعني كل نفس ذائقة مقدمات الموت ولذلك يأتي على الإنسان وقت يدرك أنه لا محالة فيه فقد بلغت الروح الحلقوم.



موت الفجأة من علامات الساعة



عن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي قال: "إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة)، كما رواه الطبراني والألباني، كما ورد عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ مَوْتِ الْفَجْأَةِ؟ فَقَالَ: «رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ، وَأَخْذَةُ أَسَفٍ لِلْفَاجِرِ».



كيفية الاستعداد لموت الفجأة



الأصل أن يكون المسلم على استعداد تام للموت بأن يكون على طريق الله فى كل وقت، والصالحين والطائعين لايُخاف عليهم من موت الفجأة أما العصاة والمذنبون هم من يخاف عليهم من ذلك، وأحاديث الاستعاذة من موت الفجأة هي بمثابة جرس إنذار للغافلين عن طريق الله تعالى حتى يستقيموا.



من عاش على شىء مات عليه فمن عاش حياته على فعل الطاعات والعبادة لله يختم الله له بالخاتمة الحسنة حتى وإن فعل بعض الزلات والمعاصى دون قصد منه وفقه الله إلى التوبة قبل الموت.



موت الفجأة للشباب



قال صلى الله عليه وسلم: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ)، وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع) وذكر منها: (عن عمره فيما أفناه؟ وعن شبابه فيما أبلاه؟).



فَقه شباب السلف تلك المعاني حتى قال الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقوامًا كان أحدهم أشحّ على عمره منه على درهمه.



قال ابن عَقِيل الحنبلي رحمه الله: إني لا يحلّ لي أن أضيّع ساعة من عمري، حتى إذا توقّف لساني عن مذاكرة أو مناظرة، وبصري عن مطالعة؛ أعملت فكري في حال راحتي وأنا مُسْتطرِح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطّره.



ولهذا خلَّف رحمه الله آثارا عظيمةً ككتاب الفنون الذي قيل عنه: إنه بلغ ثمانمائة مجلد حتى قال عنه الذهبي رحمه الله: لم يُؤلَّف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب.