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تعليم

أهمها تدريب مليون شاب وشابة مصرية على الحرف والأعمال المهنية .. 6 معلومات مهمة عن المبادرة القومية "«رأس مالنا عمالنا»

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:53 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
تعد المبادرة القومية "رأس مالنا عمالنا “، ومبادرة صنايعية مصر، من المبادرات الهامة التي تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويشرف عليها كل من الدكتور لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور طارق راشد رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أحمد الحيوي – أمين عام صندوق تطوير التعليم، ود. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، وذلك بمقر الوزارة.




وتقوم المبادرة على عدة أهداف هامة وهي:

1- المبادرة بمثابة محاولة لربط التعليم والتدريب بسوق العمل من خلال إتاحة الفرصة أمام الشباب للالتحاق بمبادرة صنايعية مصر لتعلم أكثر من حرفة.


2- ستكون المبادرة من خلال الجامعات المصرية.


3- تسخير كافة الإمكانيات من أجل جذب الشباب للمشاركة في الدورات التدريبية التي تقوم بها الجامعات المصرية.

4- المبادرة تستهداف تدريب مليون شاب وشابة مصرية في كل المحافظات المصرية على الحرف والأعمال المهنية، وإكسابهم المهارات الأساسية المطلوبة في سوق العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية.


5- المبادرة في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بتأهيل الشباب المصري وإكسابهم المهارات التي تساعدهم في اقتحام سوق العمل المصرية والخارجية.

6- المبادرة تقوم بدور هام في تغيير الصورة الذهنية السلبية عن الأعمال الفنية والمهنية وتشجيع الشباب على العمل اليدوي.
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