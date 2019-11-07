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ثقافة

توابيت ملونة ومقاصير حورس في سقارة.. تفاصيل الكشف الأثري الجديد

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:32 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار عن كشف ضخم ستعلن عنه الوزارة يوم 23 نوفمبر المقبل.

وكشف مصدر خاص في الآثار، أن المقبرة تجاور مقبرة واح تي التي كشفت عنها الوزارة في 15 ديسمبر 2018، والمقبرة الجديدة تخص أحد كبار الدولة الحديثة.

وتابع المصدر لـ صدي البلد: "المقبرة تحوي مجموعة رائعة من التوابيت الخشبية الملونة وكذلك عدد من التماثيل الخشبية أيضًا ذات الألوان الرائعة، ومقاصير خشبية ملونة يعتليها المعبود حورس".

وقالت المصادر ان المقبرة الجديدة ستساهم في احداث رواج سياحي كبير في سقارة.
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