الحدوتة خلصت.. الموت يحاصر الوسط الفني

تتوالى الأخبار الصادمة التي نصحو عليها يوميًا، فالموت الفجائي للنجوم وفقدان أحبائنا يضعنا في حالة من الذهول غير مدركين إن ما حدث وسمعناه حقيقي أم كابوس لم نفق منه بعد، ففي فترة قصيرة قرأنا أخبارًا لوفاة نجوم وضعوا بصماتهم في السينما المصرية تاركين وراءهم أعمالا تشهد لهم ببراعتهم وأحباء مصدومين من فراقهم.



"الحدوتة ابتدت وخلصت، كلها خلصت وكل أبطالها راحوا"، بهذه الكلمات استقبلت النجمة إسعاد يونس خبر وفاة هيثم أحمد زكي، مشيرة بذلك إلى والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد والنجم الراحل الملقب بـ"النمر الأسود" أحمد زكي، وانهالت التعليقات التي تحتوي نصفها على عدم التصديق لما حدث للنجم الشاب الذي لم يتجاوز عمره الـ35 عامًا، وعلى رأسهم خطيبته إنجي سلامة التي انهارت بالبكاء أثناء دفنه، غير مصدقة أنه لم يعد موجودا.



وحضر عدد كبير من الفنانين مثل أحمد السقا وأحمد السعدني، محمد لطفي والمخرج كريم العدل، محمد إمام، محمد هنيدي وإلهام شاهين وشقيقها أمير شاهين، وغيرهم مؤكدين من خلال تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي على عدم تصديقهم لهذا الخبر الفاجع.



وسبق هيثم زكي، "طباخ الريس" نجم الكوميديا طلعت زكريا الذي اعتبر خبر وفاته صدمة لكن من نوع آخر، حيث لم يستوعب الجمهور والنجوم أنه بالفعل توفى، تاركًا أبناءه في حالة حزن شديدة، فنشرت ابنته إيمي على إنستجرام صورة برفقته معلقة: "أوقات كتير بيبقا نفسى ترجع أحضنك أوى وأبوس رجلك وأقولك، يارب مكنش قصرت معاك وأوقات تانية بقول هو ف مكان أحسن وارتاح"، في حين كتب عمر زكريا نجله: "محتاجلك أوي يا أبويا".



وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الوسط الفني كالفنانة هنا الزاهد التي كانت تكن له حبًا غير طبيعي وزوجها أحمد فهمي ومحمد إمام، وكريم عبد العزيز الذي نشر صور تجمه بالنجم الكوميدي "وداعًا الأخ والصديق الغالي الفنان الكبير طلعت زكريا"، هذا بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين كبسمة وهبة قائلة: "رحلة طويلة من التعب والإجتهاد.. طباخ الريس يودعنا وسايب وراه ذكريات ومشاهد ولقطات كتير".



كما تسبب إعلان وفاة النجم فاروق الفيشاوي في حالة من الحزن خيمت على نجوم الوسط الفني وعلى رأسهم زوجته السابقة النجمة سمية الألفي ونجله أحمد فاروق الفيشاوي الذي يعتبره كصديقه وليس فقط والده، معلقًا على حسابه الخاص على موقع الصور الشهير إنستجرام، "مع السلامة يا صديقي"، ليتفاعل النجوم والجمهور معه مكتفين بالدعاء له ولوالده.



في حين نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة للفنان الراحل على حسابها على إنستجرام، معلقة: "البقاء لله، ربنا يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنة، خالص التعازي لابنه أحمد الفيشاوي والأسرة الكريمة"، وقال الفنان ونقيب الممثلين أشرف زكي: "إن مصر فقدت أحد أعمدة الفن، الذي أثرى السينما والدراما بالعديد من الأعمال الخالدة"، بينما انهارت من البكاء الفنانة سمية الألفي عقب تلقيها الخبر قائلة: "فاروق مات"، وغيرهم من الفنانين منهم من شاركوا النجم الراحل في أعمال فنية كثيرة ومنهم من لم ينل الفرصة، من ضمنهم مصطفى شعبان، أحمد آدم، محمد هنيدي وغيرهم.

