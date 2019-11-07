استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يتكفل بحالة محمد بتركيب أطراف صناعية

استجاب مجلس الوزراء لشكوى المواطن أحمد محمود حسنين لموقع صدى البلد، لاحتياجه لتركيب صناعية بقدميه بعد تعرضه لحادث سير أدى إصابته بالعجز.



وكان أحمد محمود حسنين اشتكي لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الإخباري قائلا: إنه متزوج ويعول طفلا، أصيب بحادث سيارة أدى إلى بتر قدمه اليمني ووفاة زوجته ونجله الآخر مما جعله عاجزا عن الحركة، ونجله يدرس بالتعليم الأساسي.



ويوجه موقع صدي البلد الإخباري الشكر لرئاسة مجلس الوزراء على الجانب الإنساني المقدم والتكفل بحالته بتركيب أطراف صناعية تعينه على ممارسة حياته بشكل طبيعي.



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