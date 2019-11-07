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بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يتكفل بحالة محمد بتركيب أطراف صناعية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:45 م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
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مصطفى كرم
استجاب مجلس الوزراء لشكوى المواطن أحمد محمود حسنين لموقع صدى البلد، لاحتياجه لتركيب صناعية بقدميه بعد تعرضه لحادث سير أدى إصابته بالعجز.

وكان أحمد محمود حسنين اشتكي لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الإخباري قائلا: إنه متزوج ويعول طفلا، أصيب بحادث سيارة أدى إلى بتر قدمه اليمني ووفاة زوجته ونجله الآخر مما جعله عاجزا عن الحركة، ونجله يدرس بالتعليم الأساسي.

ويوجه موقع صدي البلد الإخباري الشكر لرئاسة مجلس الوزراء على الجانب الإنساني المقدم والتكفل بحالته بتركيب أطراف صناعية تعينه على ممارسة حياته بشكل طبيعي.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360‪
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