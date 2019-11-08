خبراء عن أمم أفريقيا.. الشيخ طه: نمتلك عوامل العبور لـ طوكيو.. رضا عبدالعال: فرصة العمر.. ورمضان صبحي يؤكد: جاهزون

تنطلق اليوم الجمعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 عاما وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



ويشارك أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقى غريب فى إطار المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، وتقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى والتى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.



ورفع شوقى غريب ولاعبو المنتخب الأوليمبي راية التحدى من أجل اقتناص النجمة الأولى فى أمم إفريقيا تحت 23 عاما رغم التحديات التى تواجه أوليمبي الفراعنة والإصابات التي ضربت بعض اللاعبين قبل مواجهة منتخب مالي غدا الجمعة فى مستهل مشوار المنتخب فى حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.



عوامل أربع تمكن مصر من العبور إلى طوكيو

كشف الدكتور طه إسماعيل نجم النادي الأهلي السابق عن 4 عوامل يمتلكها شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي من أجل التأهل إلى نهائيات طوكيو 2020.



وقال طه إسماعيل: منتخب مصر الأوليمبي يمتلك الإمكانيات الهائلة من العناصر الشابة والمواهب القادرة على صنع الفارق والتى تمكن شوقي غريب من صنع إنجاز تاريخي إضافة إلى عاملي الأرض والجمهور لمؤازرة أوليمبي الفراعنة من أجل التتويج بالنجمة الأولى والتأهل إلى الأولمبياد.



وأوضح أن شوقي غريب يمتلك خبرات تدريبية قوية ولديه القدرة على خلق الروح والحافز لدى اللاعبين خلال مشوار الفراعنة في البطولة".



فرصة العمر ومحطة لـ أوروبا

أكد رضا عبدالعال، لاعب النادى الأهلي والزمالك السابق، أن أمم إفريقيا تحت 23 عاما، بمثابة فرصة العمر للاعبي منتخب مصر الأوليمبي للاحتراف فى أوروبا.



وقال رضا عبدالعال: بطولة أمم إفريقيا تعتبر فرصة العمر للاعبى أوليمبي الفراعنة للتألق من أجل التصعيد فيما بعد إلى صفوف منتخب مصر الأول.



وأضاف: بطولة أمم إفريقيا فرصة لإظهار نجومية لاعبين لم يتعرف عليهم أحد قبل انضمامهم إلى المنتخبات الوطنية مثلما الحال مع اللاعب محمد محمود قبل تعرضه إلى الإصابة.



وتابع: بطولة أمم إفريقيا محطة لتغيير حياة أى لاعب وطموحات الاحتراف الخاصة به إلى أوروبا، مشيرا إلى أن المنتخب الأوليمبي قادر على صنع مجد تاريخي والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.



ضربة البداية صعبة

كشف شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي أن بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر وتنطلق غدا صعبة وتشهد مشاركة أقوى منتخبات القارة.



تابع شوقي غريب أن ضربة البداية أمام مالي ستكون صعبة وضربة البداية الأصعب دائما للمنتخب المستضيف للبطولة لكنه يلعب لهدف واحد وهو التأهل لأولمبياد طوكيو والفوز ببطولة أمم أفريقيا.



رمضان صبحى

كشف رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأوليمبي، أن حمل شارة القيادة مسؤولية صعبة ولكنه سيبذل قصاري جهده مع زملائه لرفع اسم مصر عاليا وتحقيق الهدف وهو التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.



وأضاف رمضان، أن بطولة كأس الأمم الأفريقية للأوليمبي لا تقل أهمية عن بطولة امم افريقيا للكبار والبطولة الحالية صعبة لأنها مقامة بملعبنا والمنتخبات المتأهلة صعبة وقوية للغاية.



قال رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأوليمبي أنه لا يوجد نجم واحد في المنتخب الأوليمبي الجميع نجوم والهدف واحد وهو التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.



وأوضح رمضان أن الجميع جاهزون لبطولة كأس الأمم الأفريقية وأنه على المستوى الشخصي يستعد للبطولة وسوف يثبت نفسه مع زملائه وتقديم شيء يسعد الجماهير المصرية.