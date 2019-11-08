حصاد الأزهر في أسبوع.. زيادة الإعانة الشهرية لمستحقي الزكاة بمناسبة المولد النبوي .. الطيب لوفد الكنائس الألمانية: الأديان ليست مسئولة عن جرائم المنتسبين إليها

حصاد الأزهر في أسبوع

الطيب لوفد الكنائس الألمانية: الأديان ليست مسئولة عن جرائم المنتسبين إليها

سفير جزر القمر: مناهج الأزهر لها دور كبير في التصدي لأفكار التنظيمات المتطرفة

البحوث الإسلامية: حملة "بالنبي نقتدي" نفذت 31 ألف لقاء توعويا

زيادة الإعانة الشهرية لـ مستحقي الزكاة بمناسبة المولد النبوي



شهدت مشيخة الأزهر خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث وفعاليات مهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي.



في البداية، استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفدًا من ممثلي الكنائس الألمانية برئاسة القس دايفيد جبرة.



وقال الإمام الأكبر، إن تعاليم الإسلام تدعو إلى الأخوة بين أتباع الديانات السماوية، مؤكدًا حرص الأزهر الشريف على التواصل والتعاون مع المؤسسات الدينية، وتبادل الرؤى والأفكار مع مختلف الحضارات والثقافات بما يحقق الأمن والسلام للبشرية كافة.



وأكد أن الأزهر الشريف على استعداد للتعاون مع الكنيسة الألمانية لترسيخ قيم التعايش المشترك بين جميع الطوائف المسيحية والمسلمين في ألمانيا، مشددًا على ضرورة أن ينظر كل طرف لدين الآخر على أنه دين سلام، وأن الأديان ليست مسؤولة عن جرائم المنتسبين إليها، وأن ما يحدث من جرائم دموية من بعض المنتسبين لدين معين ليست سببًا لربط هذا الدين بالإرهاب.



من جانبهم قدم أعضاء الوفد الألماني الشكر للإمام الأكبر على حسن الاستقبال، مشيدين بجهود الأزهر الشريف وإمامه الأكبر في ترسيخ قيم السلام العالمي والتعايش المشترك، مبدين إعجابهم بنموذج بيت العائلة المصرية، كنموذج إيجابي للتعايش السلمي واحتواء للآخر.



واستقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير عطاء أفندي، سفير جمهورية جزر القمر بالقاهرة.



وقال الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بالدول الأفريقية؛ لمساندتها في مواجهة التيارات المتشددة والمتطرفة التي تهدف لتغيير هويتها، مبديا استعداد الأزهر لدعم المعهد الأزهري بجزر القمر وامداده بالمدرسين لبيان صحيح الإسلام وإيصال رسالة الأزهر الوسطية.



من جانبه سلم سفير جزر القمر رسالة خاصة للإمام الأكبر من رئيس جمهورية جزر القمر، عبر فيها عن شكره لما يقوم به الأزهر في جزر القمر من جهود علمية وتعليمية.



كما أعرب سفير جزر القمر عن تقدير بلاده للدعم الكبير الذي يقدمه الأزهر لبلاده، من خلال تقديم المنح لطلاب جزر القمر الدارسين في الأزهر الشريف؛ وهو ما كان له دور كبير في نشر سماحة الإسلام ومواجهة التنظيمات والأفكار المتطرفة.



وواصلت الحملة التوعوية التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية الأسبوع الماضي فعالياتها بمناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان "بالنبي نقتدي"، حيث نفّذ وعاظ وواعظات الأزهر المشاركون في القافلة، نحو ٣١٥٠٠ لقاءً في مختلف الأماكن التي يتواجد فيها الجمهور في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بتكثيف الجهود التوعوية والاتصال المباشر مع الناس.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الحملة استهدفت التعريف بالنبي القدوة صلى الله عليه وسلم في جميع مراحل حياته وتعاملاته مع الصغير والكبير، المسلم وغير المسلم، وأخلاقياته الحميدة وسلوكياته الإيجابية واهتمامه ببناء الإنسان وقيام المجتمع على أسس سليمة تحفظ للجميع حقوقه.



وأضاف عياد أن الحملة ركزت أيضًا في فعالياتها النوعية على دعم مجموعة من القيم في حياة الناس وترسيخ ثقافة الانتماء للوطن من خلال ذكر المواقف العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، والتي تؤكد أهمية حب الأوطان والعمل على رفعتها واستقرارها.



فيما قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية التي يصرفها بيت الزكاة والصدقات المصري لمستحقيها هذا الشهر، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام ١٤٤١هجرية، الموافق 9 نوفمبر الجاري.



وأكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في بيان له، أن مضاعفة الإعانة الشهرية للشهر الحالي، تأتي نظرا لدخول هذه المناسبة الكريمة على مستحقيها في ظل تراكم أعبائهم المعيشية الصعبة ومتطلبات أبنائهم الدراسية.



ووفقا لبيان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تتضمن الزيادة كافة الشرائح المستحقة للرواتب الشهرية من بيت الزكاة وهي : شريحة تتقاضى 500 جنيه ستتقاضي 1000 جنيه، شريحة تتقاضي 600 جنيه ستتقاضي 1200 جنيه، شريحة تتقاضي 750 جنيها ستتقاضي 1500 جنيه، شريحة تتقاضي 850 جنيها ستتقاضي 1700 جنيه، شريحة تتقاضي 950 جنيها ستتقاضي 1900 جنيه، شريحة تتقاضي 1000 جنيه ستتقاضي 2000 جنيه.



يذكر أن بيت الزكاة والصدقات المصرى تحت إشراف شيخ الأزهر، وهو أكبر صرح فى مصر يعمل على دعم التكافل الإجتماعي، ومساعدة الأسر غير القادرة، وقد شهد منذ إنشائه إلى الآن توسعا كبيرا فى أنشطة الزكاة والصدقات.