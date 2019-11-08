حصاد جامعة الأزهر في أسبوع .. طارق مدني طالب بإعلام يحصد المركز الأول أفريقيا في الكرة الخماسية .. النتائج النهائية لانتخابات برلمان الطلاب الوافدين.. صور

حصاد جامعة الأزهر في أسبوع:

= رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفد ولاية بهانج الماليزية لبحث آفاق التعاون المشترك

= طارق مدني طالب بإعلام الأزهر الأول أفريقيًا في كرة القدم الخماسية

= نائب الأزهر لوجه قبلي يطمئن على حالة الطالب عمرو علي بعد إصابته في حادث

= النتائج النهائية لانتخابات برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف



شهدت جامعة الأزهر، خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث وفعاليات مهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي.



في البداية، استقبل الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بمكتبه، وفدًا من حكومة ولاية بهانج بماليزيا متمثلًا في الشؤون الدينية بالولاية والكلية الجامعية الإسلامية ببهانج السلطان أحمد شاه، برئاسة وزير الشؤون الإسلامية بولاية بهانج داتو سري سيد إبراهيم بن السيد أحمد، لبحث سبل وآفاق التعاون بين الطرفين، بحضور الدكتور أشرف عطية البدويهى نائب رئيس الجامعة لفرع البنات ، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة لقطاع الوجه القبلى بأسيوط.



رحب رئيس الجامعة بوزير الشؤون الإسلامية بولاية بهانج والوفد المرافق له، مؤكدا على عمق العلاقات القوية العلمية والثقافية بين مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبين الطلاب الوافدين من شتى أرجاء العالم، لما يتسم به منهجه من الوسطية والاعتدال.



وأشار إلى أن الوافدين من دولة ماليزيا من خير الطلاب علما وأدبا وأخلاقا وحرصا على تلقي العلم، وأن التعاون العلمي والثقافي بين جامعة الأزهر الشريف والكلية الجامعية الإسلامية ببهانج السلطان أحمد شاه قديم ومستمر.



وكرم الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام، والدكتور رضا أمين وكيل الكلية الطالب "طارق مدني" المقيد بالفرقة الثالثة بالكلية والحاصل على المركز الأول إفريقيًا في كرة القدم الخماسية, والحاصل علي لقب هداف البطولة.



يأتي حصول "مدني" على اللقب بعد مشاركته في النشاط الرياضي ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية والمنعقد في الفترة من 19-25 أكتوبر الماضي والذي استضافته جامعة أسوان وضم الأشقاء من جميع الدول الإفريقية.



وتوجه وفد رسمي عن الجامعة يمثله الدكتور محمد أنور عميد كلية الصيدلة والدكتور محمود عمار وكيل كلية طب الأسنان والأستاذ حسام مهران مدير المدن الجامعية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للاطمئنان على حالة الطالب عمرو علي عبدالرحمن علي الطالب بالفرقة الخامس كلية الصيدلة بأسيوط الذي أصيب بحادث سير مساء امس أمام بوابة المدينة الجامعية بأسيوط.



واطمأن ممثلي الجامعة علي حالة الطالب وقد تبين أن الحالة مستقره وقد وجه الوفد بتوفير الرعاية الصحية الكاملة ومتابعة الحالة الصحية للطالب المصاب.



وأجرى برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، انتخابات على منصب رئيس البرلمان ونوابه ورؤساء اللجان.



وفاز بمنصب رئيس برلمان الطلاب الوافدين، رابح فرج الله من دولة الجزائر لدورة 2019-2020 ، والأمين العام ، إياد يوسف حسن النجار، من دولة فلسطين.



وفازت الطالبة نور عيني بنت أحمد، من دولة ماليزيا، بمنصب الوكيلة، والطالب حافظ نعلين، من دولة باكستان، بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، والطالب سينا كينتا رمضان، من دولة نيجيريا، بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، والطالب عمر بللو يوسف من نيجيريا، بمنصب نائب الأمين العام، والطالب عبد الرحمن بن رشيد الضاري، من نيبال، وعبد الفتاح آدم علي، من الصومال، بمنصب مساعدي الأمين العام.



كما فازت الطالبة زينب بشارة حمدان، من تشاد، بمنصب رئيسة شئون الطالبات، والطالبة مدينة بارو من دولة مالي، بمنصب رئيسة الإعلام، والطالب محمود كاني، من دولة مالي، بمنصب رئيس الرياضة، والطالب كرار رمضان، من السودان بمنصب نائب رئيس الرياضة، وطالب سيمباجا نصيف، من دولة أوغندا، رئيس المالية، والطالب عبد الحكيم محمد سعيد، من دولة الصومال، بمنصب نائب رئيس المالية، والطالبة حنيفة على ، من دولة أفغانستان، بمنصب نائب رئيس المالية.



كما فاز الطالب محمد علي، من دولة باكستان، بمنصب رئيس الشكاوي والإقتراحات، والطالب أبو بكر أجي محمد، من دولة نيجيريا، بمنصب رئيس العلاقات العامة، والطالب محمد أمين أكوبي، من دولة بنين، بمنصب نائب رئيس العلاقات العامة، والطالب أشطر نبيل بن أشرف، من دولة ماليزيا، بمنصب رئيس الثقافة، والطالب محمد شاهد خان، من دولة باكستان والطالب أبرار محمد خان، من دولة نيبال، عضوين للهيئة الإستشارية الرقابية.



وتضمنت اللجنة العليا للانتخابات، كلا من: كوناتي لوسيني، رئيس اللجنة العليا الانتخابية من دولة كوت ديفوار، وييسيف عيسى، الأمين العام للجنة الانتخابية من دولة بنين، وأميدو إبراهيم، النائب الأول لرئيس اللجنة الانتخابية من توجو، ومحمد ياسر النائب الثاني لرئيس اللجنة الانتخابية من أفغانستان، وفهيم الله، رئيس العلاقات العامة للجنة الانتخابية من باكستان.