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رياضة

بني سويف يفقد جهود عبد العال وصادق قبل مواجهة الألومنيوم

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:41 ص
صدى البلد
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رباب الهواري
يفقد الفريق الأول بنادي بني سويف الثنائي محمد صادق، ورضا عبد العال بعد تعرضهم للإصابة في الجولة الثالثة من دورى القسم الثانى أمام فريق المنيا .

وقال محمد الواضح "لصدى البلد " إن اللاعبين محمد صادق ورضا عبدالعال تعرضا لكدمات شديدة بالقدم أمام فريق المنيا ولذلك لم يستكملوا اللقاء الذي انتهي بفوز بني سويف بهدفين للاشئ .

وأكد أن الثنائى لن يلحقا بمواجهة الألومنيوم المقرر لها الأحد على استاد الألومنيوم الرياضي .

واختتم حديثه بأن جميع اللاعبين جاهزون وهناك اكثر من بديل علي نفس المستوى سيتم الدفع بهم لحين عودتهم .
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