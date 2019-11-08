بني سويف يفقد جهود عبد العال وصادق قبل مواجهة الألومنيوم

يفقد الفريق الأول بنادي بني سويف الثنائي محمد صادق، ورضا عبد العال بعد تعرضهم للإصابة في الجولة الثالثة من دورى القسم الثانى أمام فريق المنيا .



وقال محمد الواضح "لصدى البلد " إن اللاعبين محمد صادق ورضا عبدالعال تعرضا لكدمات شديدة بالقدم أمام فريق المنيا ولذلك لم يستكملوا اللقاء الذي انتهي بفوز بني سويف بهدفين للاشئ .



وأكد أن الثنائى لن يلحقا بمواجهة الألومنيوم المقرر لها الأحد على استاد الألومنيوم الرياضي .



واختتم حديثه بأن جميع اللاعبين جاهزون وهناك اكثر من بديل علي نفس المستوى سيتم الدفع بهم لحين عودتهم .