فنانة تتعرض لأزمة صحية بسبب هيثم أحمد زكي

شاركت الفنانة ياسمين غيث جمهورها بنشر صورة لها أثناء تواجدها في المستشفى عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ".



وعلقت ياسمين على الصورة بقولها: "أنا كويسة الحمد لله.. بس الحقيقة أنا النهاردة الصبح كنت حرفيا بموت، صحيت على خبر وفاة هيثم أحمد زكي "اللي أثر فيا ووجعلي قلبي قوي من غير ما أعرفه" زي غالبا مصر كلها.. وأجبرت نفسي على النوم تاني علشان مفكرش، وكانت دي النتيجة".



وأضافت: "صحيت علي وجع في صدري رهيب، وجع ناحية قلبي وفضل يزيد جامد قوي وضربات قلبي تعلي وتنزل في لحظة وقلت خلاص دي غالبا يا جلطة يا heart attack في الطريق، كنت لوحدي في البيت، وركزوا معايا في "لوحدي" دي، لحسن حظي كانت صحبتي جاية تاخدني وننزل، طلعت لي لقتني بموت حرفيًا وبقول لها "خديني المستشفى حالًا أنا بيجيلي heart attack".



تابعت: "روحنا على المستشفى ودخلنا الطوارئ وبدأوا الدكاترة يعملولي رسم قلب على ضغط و سكر وكل الكلام ده، النتيجة "كله طبيعي" وأنا بصرخ من الوجع وذراعي بينمل وبعيط وبفتكر كل اللي حصلي في حياتي وبقول لهم "والنبي أنا خايفة، أنا مش عايزة أموت دلوقتي مش عايزة اسيب ابني"..... يطلع عندي "panic attack" يعني "نوبة خوف".



وأضافت: "إدوني مهدئات لغاية ما نمت والدكتور قال لي إنتي متوترة من حاجة وده اللي عمل فيكي كده، لازم تهدي وتريحي "و طبعا لأني من وقت تعبي بقيت بترعب وبخاف أكتر من زمان بكتير فالخوف كان الضعف".



وتابعت: "الحمد لله جت بسيطة وربنا ستر عليا.. بس بجد الإحساس كان مميت، بدأت أتخيل الغلبان ده "هيثم" اللي ممكن يكون حصل له حاجة شبه كده بس كان لوحده ملقاش اللي ينقذه ويوديه المستشفى وبدأت أفكر إن تاني ربنا بيحاول يوعظنا كلنا بحد محبوب من كل الناس، الوحدة وحشة قوي يا جماعة، كفاية نحكم على بعض من بعيد لبعيد، كفاية بعد وجفاء، كفاية كلام علي بعض، كفاية تشكيك في بعض، كفاية تناكة وقرف، كفاية كفاية، الدنيا بتخلص في لحظة ويا رب متخلصش بينا واحنا لوحدنا، ربنا يرحمك يا هيثم ويرحمنا جميعا".



وتوفى الفنان هيثم أحمد زكي فجر أمس الخميس السابع من نوفمبر في منزله بمنطقة الشيخ زايد.