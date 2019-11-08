AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فنانة تتعرض لأزمة صحية بسبب هيثم أحمد زكي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:57 ص
ياسمين غيث
ياسمين غيث
AdvertisementS
شيري نبيل
شاركت الفنانة ياسمين غيث جمهورها بنشر صورة لها أثناء تواجدها في المستشفى عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ".

وعلقت ياسمين على الصورة بقولها: "أنا كويسة الحمد لله.. بس الحقيقة أنا النهاردة الصبح كنت حرفيا بموت، صحيت على خبر وفاة هيثم أحمد زكي "اللي أثر فيا ووجعلي قلبي قوي من غير ما أعرفه" زي غالبا مصر كلها.. وأجبرت نفسي على النوم تاني علشان مفكرش، وكانت دي النتيجة".

وأضافت: "صحيت علي وجع في صدري رهيب، وجع ناحية قلبي وفضل يزيد جامد قوي وضربات قلبي تعلي وتنزل في لحظة وقلت خلاص دي غالبا يا جلطة يا heart attack في الطريق، كنت لوحدي في البيت، وركزوا معايا في "لوحدي" دي، لحسن حظي كانت صحبتي جاية تاخدني وننزل، طلعت لي لقتني بموت حرفيًا وبقول لها "خديني المستشفى حالًا أنا بيجيلي heart attack".

تابعت: "روحنا على المستشفى ودخلنا الطوارئ وبدأوا الدكاترة يعملولي رسم قلب على ضغط و سكر وكل الكلام ده، النتيجة "كله طبيعي" وأنا بصرخ من الوجع وذراعي بينمل وبعيط وبفتكر كل اللي حصلي في حياتي وبقول لهم "والنبي أنا خايفة، أنا مش عايزة أموت دلوقتي مش عايزة اسيب ابني"..... يطلع عندي "panic attack" يعني "نوبة خوف".

وأضافت: "إدوني مهدئات لغاية ما نمت والدكتور قال لي إنتي متوترة من حاجة وده اللي عمل فيكي كده، لازم تهدي وتريحي "و طبعا لأني من وقت تعبي بقيت بترعب وبخاف أكتر من زمان بكتير فالخوف كان الضعف".

وتابعت: "الحمد لله جت بسيطة وربنا ستر عليا.. بس بجد الإحساس كان مميت، بدأت أتخيل الغلبان ده "هيثم" اللي ممكن يكون حصل له حاجة شبه كده بس كان لوحده ملقاش اللي ينقذه ويوديه المستشفى وبدأت أفكر إن تاني ربنا بيحاول يوعظنا كلنا بحد محبوب من كل الناس، الوحدة وحشة قوي يا جماعة، كفاية نحكم على بعض من بعيد لبعيد، كفاية بعد وجفاء، كفاية كلام علي بعض، كفاية تشكيك في بعض، كفاية تناكة وقرف، كفاية كفاية، الدنيا بتخلص في لحظة ويا رب متخلصش بينا واحنا لوحدنا، ربنا يرحمك يا هيثم ويرحمنا جميعا".

وتوفى الفنان هيثم أحمد زكي فجر أمس الخميس السابع من نوفمبر في منزله بمنطقة الشيخ زايد.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ورحل صغير النمر الأسود .. 6 ساعات من التحريات والتحقيقات في وفاة هيثم أحمد زكي

هالة فؤاد تغنى لـ هيثم أحمد زكى فى فيديو نادر.. شاهد

الحب لا يعرف عمرا... تجارب زوجية بين أجيال مختلفة على انستجرام

عقوبات صارمة من السلة على الأهلى والزمالك بعد خناقة الجزيرة

للحوامل.. أكلة شتوية تنقذك من ارتفاع ضغط الدم

شاهد | وزير الرياضة والجنايني وغريب يقرأون الفاتحة مع المنتخب الأولمبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إعادة بناء وجه محاربة عاشت منذ ألف عام.. والنتيجة مذهلة

بمكياج صاخب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها .. صور

بدون مكياج وبإطلالة بسيطة .. نجمة مسرح مصر تستعرض جمالها خلال الحمل