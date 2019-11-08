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فن

محمد كريم: "الله يرحمك يا ابن الغالي"

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:10 ص
محمد كريم
محمد كريم
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شيرى نبيل
حرص الفنان محمد كريم على نعي الفنان الراحل هيثم أحمد زكي من خلال نشر له تجمعه به عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".

وعلق محمد علي الصورة :" الله يرحمك يا طيب يا محترم يا ابن الغالي اللهم اجمعه مع أحبابه في الجنة ".

وتوفى الفنان هيثم أحمد زكي فجر الخميس السابع من نوفمبر في منزله بمنطقة الشيخ زايد.

وشيعت جنازة هيثم أحمد زكي من مسجد مصطفى محمود وحرص على حضورها عدد كبير من نجوم الفن، ومن المقرر أن يقام عزاء هيثم أحمد زكي مساء السبت التاسع من نوفمبر الجاري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
محمد كريم: "الله يرحمك يا ابن الغالي"
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