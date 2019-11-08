قلبي واجعني عليك أوي .. محمد إمام يودع الراحل هيثم أحمد زكي .. شاهد

نشر الفنان محمد إمام صورة له مع الفنان الراحل هيثم احمد ذكى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وعلق محمد امام على الصورة قائلا " قلبي واجعني عليك اوي يا هيثم .. ازاي دفنتك و هاخد عزاك .. لا حول ولا قوة الا بالله .. مع السلامة يا حبيبي .. هشوفك تاني .. "فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعون ".



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : البقاء لله - الله يرحمه.



يشار إلى ان هيثم أحمد زكي هو نجل الراحلين الفنان احمد زكى والفنانة هالة فؤاد ، ولد فى 4 أبريل 1984 ، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما أدى ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم، ثم قام ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة ، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية منها مسلسل دوران شبرا الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر ، كما شارك العام الماضى 2018 فى بطولة مسلسل كلبش 2 .