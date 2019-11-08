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فن

منى عبدالغنى تنهار فى جنازة الراحل هيثم احمد زكى ... شاهد

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 07:20 ص
منى عبدالغنى
منى عبدالغنى
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سيد احمد
نشرت صفحة عرب وود فيديو للفنانة منى عبد الغنى من جنازة المرحوم هيثم زكى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وظهرت من عبدالغنى منهارة فى البقاء وقالت " ده ابنى " .

يشار إلى ان هيثم أحمد زكي هو نجل الراحلين الفنان احمد زكى والفنانة هالة فؤاد ، ولد فى 4 أبريل 1984 ، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما أدى ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم، ثم قام ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة ، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية منها مسلسل دوران شبرا الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر ، كما شارك العام الماضى 2018 فى بطولة مسلسل كلبش 2 .
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