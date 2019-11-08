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لميس سلامة تكشف عن تفاصيل وأسعار تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:19 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
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البهى عمرو
قالت الإعلامية لميس سلامة: إن أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما في متناول الجميع،لافتة إلى أن التذاكر تبدأ من 20 جنيها.

وأضافت:" إن سعر تذاكر الدرجة الثالثة بـ 20 جنيها فى المباريات الأولى وستكون بـ 50 جنيها فى المباراة النهائية، والدرجة الثانية ستكون بـ 30 جنيها، والدرجة الأولى ستكون بـ50 لـ 150 و 250 الرئيسية.

وتابعت:"إن الجميع يتمنى تتويج المنتخب المصري للشباب تحت 23 عاما، بالتتويج بالبطولة الأفريقية المقامة فى مصر".

وأضافت لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج، صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد، أن الجميع على ثقة كبيرة بشباب مصر الرجالة الذين يحملون اسم مصر.

وأشارت لميس سلامة، إلى أن المنتخب سيخوض مباريات قوية، وستبدأ اليوم بمباراة أمام مالى.
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