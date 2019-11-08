علي الحجار يشعل حفل مهرجان الموسيقى العربية.. صور

أحيا الفنان علي الحجار مساء أمس، حفلا غنائيا كبيرا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28.



وقدم العديد من الأغاني منها ماتمنعوش الصادقين، مسألة مبدأ، خاصمتنى، بنت وولد، زى الهوا، تجيش نعيش، اللى اشترى، لما الشتا يدق البيبان، فى هويد الليل، اتفقنا، يا العروسة وعارفة، ومن مؤلفات التراث حانة الأقدار، راح توحشينى، سهرت منه الليالى إلى جانب بانوراما وطنية أشعلت حماسة الجميع وضمت أغانى موال النهار، بسم الله، راجعين، خللى السلاح صاحى، حلوة بلادى، بجانب عدد من المؤلفات الدينية منها رسول الله، يا رب، أنت المدد.



يذكر أن يشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطربا ومطربة وعازف و37 حفلا موسيقيا وغنائيا و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.