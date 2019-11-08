علاج الحموضة بالأعشاب.. 8 مشروبات طبيعية تزيل الألم

علاج الحموضة بالاعشاب، طريقة شائعة من أجل التغلب على حرقة المعدة وعودة الحمض إلى المرئ، وخاصة أن العلاج شائع الاستخدام وهو الكالسيوم، بالإضافة إلى تناول بعض الفواكه مثل الموز نظرا لخصائصه المضادة للحموضة الطبيعية التي تقاوم ارتداد الحمض، وغيرها من الاعشاب حيث نرصدها فى سياق التقرير التالي.



علاج الحموضة بالاعشاب



1- صودا الخبز، ملعقة صغيرة من صودا الخبز تعمل على تحييد حمض المعدة من خلال مزج ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع كوب من الماء وشربها مع تكرار ذلك حسب الحاجة.



2- مضغ العلكة: يمكن للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء الحصول على بعض الراحة عن طريق مضغ العلكة الخالية من السكر لمدة 30 دقيقة بعد تناول الطعام وذلك وفقًا لدراسة أجرتها مجلة أبحاث الأسنان فمضغ قطعة من العلكة يحفز الغدد اللعابية ، مما يزيد من اللعاب حيث يساعد اللعاب في غسل أي حمض.



3- عدم الاستلقاء بعد الأكل: عندما تأكل وجبة ثم تستلقي مسطحًا، يمكن بسهولة دفع محتويات معدتك إلى الوراء ، لأنها تضغط على العضلة العاصرة للمريء إذا كنت في وضع مستقيم يساعد هذا الأمر على إبقاء الطعام في حالة انخفاض.



4- تناول الفاكهة مثل الموز نظرا للخصائصه المضادة للحموضة الطبيعية التي تقاوم ارتداد الحمض مع تجنب الفواكه ذات المحتوى الحمضي العالي مثل البرتقال والجريب فروت والأناناس.



5- شاي الزنجبيل : يعتبر شاي الزنجبيل مفيدًا لكثير من أمراض المعدة ، بدءًا من آلام المعدة الشائعة إلى الغثيان إلى ارتداد الحمض المزمن.



6- الخردل: الخردل مليء بالمعادن ويحتوي على الخل وهو حمض ضعيف كما أنه يحتوي على القلوية ، التي تحيد الحمض الذي يأتي بسبب ارتجاع المريء.



7- شاي البابونج: لموازنة مستويات الحموضة في المعدة، اشرب كوبًا من شاي البابونج قبل 30 دقيقة إلى ساعة من وقت النوم حيث يقلل أيضا من مستويات التوتر ، والتي يمكن أن تسهم في حرقة.



8- شرب كوب من الحليب يمكن أن يخفف من حرقة حيث يمكن للحليب مؤقتًا تخزين حمض المعدة ، إلا أن العناصر الغذائية الموجودة في الحليب، وخاصة الدهون ، قد تحفز المعدة لإنتاج المزيد من الحمض.



على الرغم من أن الحليب قد لا يكون علاجًا كبيرًا لحرقة المعدة ، إلا أنه مصدر غني بالكالسيوم لبناء العظام.





مصدر المعلومات مواقع webmd وfishertitus.