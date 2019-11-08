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فن

الجنة تجمعك مع أسرتك..رامى رضوان ينشر صورة برفقة هيثم أحمد زكى

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:05 ص
الراحل هيثم أحمد
الراحل هيثم أحمد زكى
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شيماء مجدى
نشر الإعلامى رامى رضوان ، عبر حسابه الشخصي على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، صورة تجمعه مع الفنان الراحل هيثم أحمد زكى خلال أحد لقاءات برنامجه .

وعلق رامى رضوان على الصورة قائلًا :" باذن الله الجنة تجمعك مع ا. أحمد زكي وا.هالة فؤاد يارب .. الف رحمة ونور عليكم جميعا".

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الأمس الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وعثرت قوات الأمن على جثة الفنان داخل شقته بعدما فشلت خطيبته إنجي سلامة في التوصل إليه منذ الثلاثاء الماضي حيث أجرت عدة اتصالات ولم يجب عليها فأبلغت الشرطة التي استأذنت النيابة وكسرت باب الشقة، وقررت النيابة عرضه على مشرحة زينهم لمعرفة أسباب الوفاة.

وأكدت مصادر أمنية مطلعة أن التحقيقات والفحص المبدئي أكدا أن وراء إصابة هيثم بـ"مغص"، هو تناوله المكملات الغذائية، مع ضعف تناول الطعام، ما تسبب له في حالة إعياء شديدة قبل وفاته بيوم واحد.

وتم تشييع جثمانه أمس وسط حالة من الحزن والصدمة، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.


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