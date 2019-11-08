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اقتصاد

الكوسة بـ4 جنيهات.. استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 8-11-2019

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:35 ص
الخضراوات
الخضراوات
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مايكل عياد
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق العبور، اليوم الجمعة 8-11-2019.

وتراوحت أسعار الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه، والبطاطس بين 3.75 و6.25 جنيه ، البصل بين 2.75 و4.5 جنيه ، الكوسة بين 4 و5 جنيهات، الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات ، أما الباذنجان البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4.50 جنيهات ، الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات ، الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات، الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات ، البامية بنحو 20 جنيها ،القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

فيما يتعلق أسعار الفاكهة سجل البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه ، البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات ، البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و4 جنيهات، اليوسفي بين 4 و7 جنيهات ، الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، الجوافة بين 2 جنيه و5 جنيهات، والرمان 2 و6 جنيهات.
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