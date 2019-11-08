وول ستريت: الولايات المتحدة تتهم إيران بترهيب مفتشي الوكالة الذرية

اتهمت الولايات المتحدة، إيران بترهيب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن منعت إيران مفتشة من وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من دخول إحدى منشآت تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد واحتجزتها لفترة وجيزة ومنعتها من مغادرة البلاد، وذلك وسط تصاعد التوترات بسبب الاتفاق النووي لعام 2015.



ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن دبلوماسيين غربيين، قولهم إن السلطات الإيرانية احتجزت المفتشة الأسبوع الماضي وصادرت وثائق سفرها بعد أن منعتها من دخول منشأة تخصيب إيرانية في نطنز، والتي تقع على بعد 180 ميلًا جنوب طهران.



ووصفت جاكي ولكوت مندوبة الولايات المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذه الخطوة بأنها "استفزاز صارخ" تعرقل عملية المراقبة الذي تقوم به الوكالة.



من جانبه، زعم مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب عبادي أنه تم منع المفتشة من دخول منشأة نطنز النووية بعد انطلاق إنذار أثناء مرورها من مدخل المنشأة الذي يتضمن معدات للكشف عن أي مواد متفجرة تحتوي على النترات، قائلا إن الإجراء تكرر عدة مرات وانطلق الإنذار مرة أخرى.



وذكرت الصحيفة الأمريكية أن هذا الحادث هو أول مواجهة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب امتثال إيران للاتفاق النووي منذ بدء تنفيذه في يناير 2016.



وأضافت أن هذه الخلافات جاءت بعد إعلان إيران اتخاذ خطوات جديدة الثلاثاء الماضي مبتعدة عن حدود الاتفاق، ردًا على العقوبات الأمريكية القاسية.



من جانبها، وصفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية احتجاز المفتشة بأنه غير مقبول، لافتة إلى أن ذلك لا يتفق مع وصف إيران للحادث بشأن احتجاز المفتشة.



وأوضحت الوكالة أنها أمرت المفتشة بمغادرة البلاد بعدما منعتها إيران من دخول نطنز، ورفضت الخوض في مزيد من التفاصيل، فيما أفاد مسؤولون أمريكيون بأن المفتشة عادت الآن إلى بلدها.