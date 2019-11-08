استغلها لمصالحه الشخصية.. غرامة مالية ضخمة فى انتظار ترامب .. فيديو

عرضت فضائية «يورو نيوز»، مقطع فيديو عن تفاصيل تغريم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمليوني دولار بسبب سوء استخدام مؤسسته الخيرية.



وتعود القضية إلى أمر قاضي ولاية نيويورك بتغريم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمليوني دولار لإساءة استخدام مؤسسته الخيرية، التي تحمل نفس الاسم، واستغلالها خلال حملته الانتخابية الخاصة برئاسيات العام 2016.



وأوضح قاضي المحكمة العليا في منهاتن في بيان أن أكثر من 2.8 مليون دولار جمعتها مؤسسة ترامب تمّ استغلالها في الحملة الانتخابية؛ حيث قام المشرفون على الحملة بصرفها بدلا من المؤسسة نفسها.



وكانت السلطات الأمريكية قد فتحت في العام 2016 تحقيقا مع مؤسسة ترامب الخيرية على خلفية الاشتباه بعدم التزامها بقوانين ولاية نيويورك الخاصة بالأعمال الخيرية إضافة إلى بعض الانتهاكات المتعلقة بإنفاق الموارد والتبرعات.