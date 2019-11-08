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رياضة

عبد الحفيظ: الأهلي يواجه النجم الساحلي التونسي على ملعب رادس

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:03 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المواجهة أمام النجم الساحلي التونسي ستقام على ملعب رادس بتونس في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 29 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أنه تم إخطار الأهلي بشكل رسمي بملعب المباراة.

ويستهل الأهلي مشواره بدوري المجموعات بمواجهة النجم الساحلي التونسي، حيث يتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.

يذكر أن الأهلي سيواجه النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى، ثم يواجه الهلال السوداني في الجولة الثانية ويختتم مباريات الدور الأول من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات بمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

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